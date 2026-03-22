„Armata noastră este mereu pregătită”: Cuba „se pregătește” pentru o eventuală invazie americană

Viceministrul cubanez al Afacerilor Externe, Carlos Fernandez de Cossio, a declarat la NBC că armata cubaneză „se pregătește pentru eventualitatea unei agresiuni militare”. A motivat decizia prin contextul internațional actual. „Am fi naivi să nu o facem”, a spus el.

Oficialul a subliniat totuși că Havana nu caută un conflict. „Cuba nu dorește un conflict cu Statele Unite. Suntem gata să ne așezăm la masa discuțiilor”, a adăugat Fernandez de Cossio.

Trump vorbește despre „cucerirea” Cubei

Declarațiile cubaneze vin în contextul unor afirmații recente ale lui Donald Trump. Luni, președintele american a spus că „crede” că va „avea onoarea de a cuceri Cuba” și a vorbit despre „eliberarea” insulei, fără a detalia ce a vrut să spună.

Washingtonul se opune regimului comunist de la Havana încă din 1959. În 1961, Statele Unite au eșuat în încercarea de a răsturna regimul lui Fidel Castro în cadrul operațiunii din Golful Porcilor.

Blocada petrolieră și penele de curent, fundalul crizei

În ianuarie 2026, administrația Trump a blocat toate livrările de hidrocarburi către Cuba. Măsura a venit imediat după răsturnarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, principalul furnizor de petrol al insulei. Consecințele s-au văzut rapid: Cuba a înregistrat sâmbătă a șaptea pană națională de curent în mai puțin de un an și jumătate.

Autoritățile cubaneze lucrau duminică la restabilirea energiei electrice. Viceministrul a transmis că guvernul „acționează cât mai proactiv posibil”. „Sperăm că într-un fel sau altul combustibilul va ajunge în Cuba”, a declarat Fernandez de Cossio.