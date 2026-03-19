Următoarea „oprire”: Cuba. Cum vrea Casa Albă să-l înlăture pe președintele Miguel Díaz-Canel. Rolul lui Marco Rubio

După o blocadă petrolieră de câteva luni, întreaga rețea electrică a Cubei s-a prăbușit și a generat un blackout total la nivel național. Ulterior, Donald Trump a anunțat în Biroul Oval: „Cred că voi avea onoarea să preia controlul asupra Cubei!”

Înlăturarea președintelui, dar menținerea regimului

Câteva ore mai târziu, au apărut și detalii despre o posibilă tactică a Casei Albe. Președintele Miguel Díaz-Canel, aflat la putere din 2018, urmează să fie demis. Chiar și așa, în loc de o schimbare a regimului, se preconizează mai degrabă o schimbare a conducerii. Cuba ar putea menține sistemul comunist care guvernează țara de 65 de ani.

Se așteaptă ca SUA să urmărească cu atenție schimbările de la Havana, dar să facă și presiuni diplomatice și economice, notează ziariștii.

Criza economică din Cuba, o oportunitate

Situația din țara cu unsprezece milioane de locuitori s-a înrăutățit recent drastic. După răsturnarea liderului venezuelean Nicolás Maduro – inclusiv din cauza blocadei Statelor Unite – toate livrările de petrol au încetat.

Produsele alimentare și benzina sunt insuficiente sau indisponibile. Un litru de combustibil costă 9 dolari. Criza energetică paralizează țara, iar spitalele au deficit de medicamente.

Díaz-Canel dă vina pe SUA pentru situația de urgență, dar în același timp în țară se intensifică protestele împotriva lui.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, ai cărui părinți au emigrat din Cuba în Florida, este o figură cheie în echipa de politică externă a lui Trump. Rubio știe cel mai bine care este planul pe Cuba.

Trump i-a dat imediat cuvântul în Biroul Oval: „Acești responsabili nu știu să rezolve problemele – au nevoie de o nouă conducere”.

Este posibilă o revenire a familiei Castro?

Revoluționarul comunist Fidel Castro, care a murit la vârsta de 90 de ani, a venit la putere în 1959. A condus aproape 50 de ani.

Familia lui încă are o mare influență în Cuba. Fratele său mai mic, Raúl Castro (94 de ani), a condus o vreme și este încă considerat un jucător din spatele scenei.

Nepotul lui Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro (41 de ani), poreclit „Crab”, a participat recent la o ședință de criză a guvernului.

Potrivit publicației Axios, acesta a purtat negocieri secrete cu Rubio despre „viitorul insulei”.