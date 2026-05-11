Noul șef al diplomației maghiare: Ungaria nu va mai folosi dreptul de veto în UE pentru șantaj politic

Noul ministru de externe al Ungariei, Anita Orbán, a declarat că țara nu va mai folosi puterea de veto în UE pentru șantaj politic, anunță Live Ukraine.

Conform șefei diplomației maghiare, guvernul prim-ministrului Péter Magyar dorește să recâștige încrederea partenerilor din UE și NATO.

„Prea des, Ungaria a fost o problemă în luarea deciziilor la nivel european. Am folosit veto-ul nu ca o ultimă soluție, ci pentru teatru politic”, a spus ea în timpul audierilor parlamentare.

În același timp, noul ministru de externe a subliniat că Budapesta va sprijini integrarea Ucrainei în UE doar din punct de vedere al „interesului național”. De asemenea, Ungaria va continua să solicite drepturi suplimentare pentru minoritatea maghiară din Ucraina.

În timpul guvernării lui Viktor Orbán, Ungaria a blocat în mod repetat deciziile UE privind ajutorul acordat Ucrainei, inclusiv un pachet de sprijin financiar în valoare de 50 de miliarde de euro în 2024 și un pachet de împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro în acest an.