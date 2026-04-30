Magyar, după întâlnirea cu von der Leyen: „Fondurile UE vor începe să sosească în curând în Ungaria”

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a purtat, miercuri, discuții cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. La finalul întâlnirii dintre cei doi, Magyar a anunțat, într-o postare pe X, că „fondurile UE vor începe să sosească în curând în Ungaria”.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
30 apr. 2026, 08:22, Știri externe

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a declarat că „fondurile UE vor ajunge în curând în Ungaria”, în urma unei întâlniri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cei doi au discutat despre măsurile necesare pentru deblocarea fondurilor UE, care în prezent sunt înghețate din cauza preocupărilor legate de corupție și statul de drept din timpul mandatului lui Viktor Orban.

Ungaria riscă să piardă aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile UE post-Covid-19 alocate pentru redresarea economiei sale, dacă Magyar nu va încheia un acord înainte de termenul limită din luna august.

Magyar: UE nu impune nicio condiție care ar fi contrară intereselor naționale ale Ungariei

După întâlnirea cu von der Leyen, Magyar a declarat într-o postare pe rețelele sociale că discuțiile au fost „extrem de constructive și productive” și că acesta va reveni la Bruxelles pentru o nouă întâlnire la sfârșitul lunii mai, după ce acesta va prelua oficial mandatul de premier al țării.

„Am convenit ca, în calitate de prim-ministru al Ungariei, să mă întorc la Bruxelles în săptămâna din 25 mai pentru a încheia acordul politic necesar ca Ungaria și poporul maghiar să primească, cât mai curând posibil, fondurile UE la care au dreptul — în valoare de câteva mii de miliarde de forinți. Aș dori să asigur pe toată lumea că Uniunea Europeană nu impune nicio condiție care ar fi contrară intereselor naționale ale Ungariei. Pe scurt: fondurile UE vor începe în curând să sosească în Ungaria, permițându-ne să relansăm economia maghiară și să oferim ceea ce este necesar pentru o țară funcțională și umană”, a scris Magyar pe X, după întâlnirea cu von der Leyen.

Pe de altă parte, și președinta Comisiei Europene a transmis un mesaj prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

„Comisia va sprijini eforturile dumneavoastră de a aborda aceste probleme și de a vă realinia la valorile europene comune. Pentru o Ungarie prosperă în inima căminului nostru european comun”, a scris von der Leyen.

Peter Magyar va depune jurământul în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Budapesta pe 9 mai.

