O țară vecină a României riscă să piardă 1,5 miliarde de euro din cauza apropierii de Rusia

Serbia riscă să piardă până la 1,5 miliarde de euro din partea Uniunii Europene din cauza apropierii sale de Rusia, potrivit POLITICO. Sunt banii alocați de UE pentru reforme și pregătiri privind aderarea. Negocierile începute în 2014 sunt în curs de desfășurare.

Mai mulți oficiali de la Bruxelles sunt din ce în ce mai critici față de Belgrad, motivul principal fiind relațiile strânse ale Serbiei cu Rusia. Comisia Europeană și-a înăsprit poziția și ar putea revizui finanțarea.

O decizie de suspendare a plăților ar complica și mai mult procesul de extindere UE.

„Suntem din ce în ce mai îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Serbia. De la legi care subminează independența sistemului judiciar, la represiunea protestatarilor și amestecul recurent în mass media independentă”, a declarat, pentru POLITICO, Marta Kos, comisar european pentru extindere.

Danijel Apostolović, ambasadorul Serbiei la UE și negociator-șef cu blocul comunitar, a declarat pentru POLITICO că este „încrezător că nu vom ajunge la punctul” de suspendare a finanțării și „nu renunțăm la statutul de membru deplin al UE”.