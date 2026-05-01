UE suspendă fondurile destinate Serbiei din Planul de creștere. Marta Kos: „Din păcate, observăm un regres”

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a anunțat joi seara, în cadrul unei conferințe care a avut loc în Elveţia, că Uniunea Europeană a îngheţat fondurile destinate Serbiei din Planul de creştere.

Anunțul vine după ce recent, parlamentul sârb a adoptat reforme judiciare fără a consulta în prealabil procurorii, judecătorii, UE sau alte organisme de specialitate, scrie Kyiv Post, citând AFP.

„Serbia este astăzi o țară foarte polarizată, deși este candidată la aderarea la UE de mai bine de 10 ani. Din păcate, observăm un regres, în special în ceea ce privește valorile despre care vorbeam mai devreme: statul de drept, democrația, libertatea de exprimare și, mai ales, libertatea presei. Serbia are un viitor în Uniunea Europeană, dar cursul trebuie inversat sau exprimat cu tărie, inclusiv prin acțiunile politicienilor săi”, a spus Marta Kos în cadrul conferinței de presă.

„Pentru moment, am suspendat toate plăţile în cadrul Planului de creştere, deoarece a existat un regres în domeniul justiţiei. Până când acest lucru nu va fi remediat, nu vor putea beneficia de sprijin financiar european”, a declarat Kos ca răspuns la o întrebare despre situația din Serbia.

Potrivit Kyiv Post, Planul de creştere vizează şase ţări din Balcanii de Vest, printre care și Serbia, iar bugetul alocat se ridică la 6 miliarde de euro pentru perioada 2024-2027. Acesta este destinat stimulării economiilor şi accelerării integrării cu UE.

Aceste fonduri sunt condiţionate de reforme, mai ales cele referitoare la garantarea independenţei sistemului judiciar şi combaterea corupţiei.