Pîslaru despre reforma salarială din bugetul public: „Este prima oară când un guvern scoate un proiect de salarizare în spațiul public. Se naște o agitație politică”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni, după ședința de Guvern, detalii despre reforma salarizării din sectorul bugetar.

În cadrul discuțiilor cu presa, Pîslaru a fost întrebat dacă reducerea anunțată de 56% a sporurilor înseamnă că acestea vor fi incluse în salariul de bază.

„Ca să fiu mai clar pe cifre, pentru că procentele ca procentele, dar cifrele sunt și mai clare. Deci am spus că dintr-un total de 151 de sporuri tăiem 87, care vă duce la procentul pe care l-ați spus. Deci toate intră în salariul de bază.”, a spus el.

El a adăugat că reforma urmărește simplificarea sistemului și eliminarea unui număr mare de sporuri. În prezent, ele influențează structura salarială din sectorul public.

Întrebat dacă valoarea de referință va fi stabilită de Guvern, ministrul a confirmat acest lucru.

„Da. Valoarea de referință se va stabili de către guvern în spațiul dat de lege și anume nu mai mult decât creșterea PIB și, bineînțeles, cu acest lucru adițional de care v-am spus, în condițiile rămânerii în anvelopa salarială. Dar vreau doar să vă dau un element. Dar vreau doar să vă dau un element. Eu am spus așa, că dacă crește productivitatea printr-o reducere a personalului, atunci poți să ai creșterea valorii de referință.”, a spus Pîslaru.

El a adăugat că același mecanism funcționează și în sens invers, în funcție de evoluția numărului de angajați din sistemul public.

„Dar e și în sens invers. Dacă, de exemplu, crești de la 1,2 milioane la 1,3 milioane personalul bugetar, asta va face să limitezi destul de important creșterea valorii de referință. Ca să luăm și scenariul celălalt. Pentru că, cumva, întrebarea a fost legitimă. Eu dând de exemplu că dacă se reduce personalul, crește valoarea de referință și poți să plătești oamenii mai bine. Și e și invers. Dacă personalul crește și lumea toată angajează, n-o să mai ai cum să te încadrezi în anvelopă. Ca să înțelegem că e în ambele direcții.”, a adăugat.

Situația salariilor sub nivelul minim

Acesta a fost întrebat și despre situațiile în care, conform noii formule, unele salarii de bază ar putea coborî sub salariul minim pe economie.

„În primul rând, cred că sunt 200, dacă nu mă înșel, sau 200-300 de astfel de cazuri și, evident, salariile lor vor fi trecute la minimul pe economie. Adică e un lucru foarte firesc. Dar doar să înțelegem numărul de poziții.”, a spus Pîslaru.

Ministrul a declarat că „pentru că mulți sunt deja în administrație de ceva vreme, având gradația de vechime, noi nu credem că sunt, de fapt, niciunul între intervalul de 4100 și salariul minim garantat în plată.”

„Doar mai vreau să menționez pentru că ați folosit proiectul vechi. Este prima oară când cineva, un guvern, scoate un proiect de salarizare în spațiu public ca să discutăm despre el. Vreau să ne înțelegem de ce n-a fost scos acest proiect și de ce nu s-a făcut această reformă. Pentru că cred că e momentul să discutăm. Nu a fost scos pentru că acest tip de proiect naște instantaneu o foarte mare agitație politică. Nu există vreo cale prin care, și nu discutăm de România, oriunde în lumea asta, lumea să fie fericită de legea salarizării. Ar fi anormal să se întâmple lucrul ăsta.”, adăugat ministrul.