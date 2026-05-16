Pîslaru: Alianța PNL-USR este a doua forță din Parlament

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că alianța PNL-USR este a doua forță din Parlament și „e firesc și constituțional să-i oferi șansa de a forma Guvernul”.
Cosmin Pirv
16 mai 2026, 14:46, Politic
Dragoș Pîslaru a fost întrebat sâmbătă la Digi24 dacă este posibilă o renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

„Eu cred că ar fi dificilă o renominalizare imediată. Eu am mai spus în spațiu public, cred că mai întâi ar trebui să existe o încercare, sau în fine o asumare, din partea celor care au declanșat moțiunea și această criză, și anume de la PSD, să nominalizeze pe cineva”, a declarat Pîslaru.

El spune că a doua șansă ar trebui să-i revină alianței PNL-USR.

„Ce cred este însă că prin formalizarea relației între PNL și USR, această potențială alianță, sau în fine acest nucleu, are în acest moment cea mai mare reprezentare în Parlament. Și deci, practic, dacă PSD ar veni cu opțiune care ar cădea imediat, mai încolo, când o fi, următoarea forță politică, așa cum arată lucrurile acum, ca număr de parlamentari, nu mă refer imaginar sau ce-mi place mie, ca număr de parlamentari în Parlament, reprezintă această alianță între PNL și USR. Și e firesc și constituțional să-i oferi șansa de a forma Guvernul”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă alianța l-ar propune pe Ilie Bolojan premier, Pîslaru a spus: „Evident, consider că Ilie Bolojan ar fi cea mai bună variantă pentru o astfel de alianță. Dar, încă o dată, eu urmăresc o secvență, nu este un subiectivism personal. Deci mai întâi îi dai să rezolve situația celui care a declanșat-o. Îi dai PSD-ului mandatul să găsească o formulă și o majoritate. Dacă o rezolvă, succes. Dacă nu o rezolvă, se-ntoarce nominalizarea la președinte. Care-i următoarea forță politică care poate să pune pe masă un proiect? Alianța PNL-USR”.

