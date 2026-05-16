Prima pagină » Politic » Pîslaru, despre un premier tehnocrat: Dacă depinzi de partide să iei decizii ești premier marionetă

Pîslaru, despre un premier tehnocrat: Dacă depinzi de partide să iei decizii ești premier marionetă

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat, în direct la Digi 24, că un premier tehnocrat poate fi un premier-marionetă. Acesta a explicat diferențele dintre un tehnocrat-marionetă și un real expert și a vorbit și despre cum funcționează, în unele situații, un guvern tehnocrat.
Pîslaru, despre un premier tehnocrat: Dacă depinzi de partide să iei decizii ești premier marionetă
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Daiana Rob
16 mai 2026, 14:35, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Întrebat dacă acesta ar fi tehnocratul care să fie viitorul premier, Pîslaru a precizat că a menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere este Ilie Bolojan. Totuși, referitor la varianta unui premier tehnocrat care să-l înlocuiască pe Bolojan, Pîslaru a precizat că nu crede în varianta unui premier tehnocrat.

Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul. Din simplu fapt că, în acest moment, ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul-marionetă, pe care, bineînțeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea, este un deziderat important pe care îl are”, a declarat Pîslaru.

Acesta a precizat că există o diferență între un tehnocrat care este profesionist în domeniu și un tehnocrat parașutat pe post de marionetă.

„Adică, practic, ce vreau să vă zic este experiența unui om care învață meserie și este profesionist în domeniul ăsta, este crucială. Deci există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă, și cineva care chiar știe meserie și știe și-a mai fost și-a mai fost, știe cu ce se comunică asta”, a declarat Pîslaru. 

Acesta a explicat că tehnocrații care depind de partide să ia decizii sunt tehnocrații-marionetă.

„Dacă ești pur tehnocrat, depinzi de partide ca să iei decizii, asta înseamnă că ești marionetă. Dacă tu, ca tehnocrat, spui ′asta e bine pentru țară, astea sunt lucrurile care îmi ies mie din calcule că trebuie să le fac′ și nu folosești spațiul public să ieși, să te lupți pentru ele, ceea ce înseamnă de fapt că faci politică, deci partea de comunicare, de opinie publică”, a explicat ministrul interimar.

Reformele se decid, apoi partidele își schimbă părerea și „le distrug”

Pîslaru a dat un exemplu cu privire la funcționarea unui guvern tehnocrat. Acesta a precizat că, la început, se pleacă pe ideea de a face reforme, iar pe parcurs, partidele își schimbă părerea și „distrug acel lucru”.

În guvernul tehnocrat, Dacian Cioloș a negociat la început cu Dragnea, sau cine era pe vremea aia la PSD, reformă administrativă, dacă vă aduceți aminte. Și a spus că partea lucrurilor pe care acest guvern trebuie să le facă, folosind acel spațiu până la alegeri, este să pregătească o reformă complicată, pe care partidele, nu, ar vrea să și o asume și să o pună pe masă. 

Și acea reformă administrativă, la un moment dat, pe la jumătatea mandatului, când PSD începuse să critice guvernul tehnocrat cu tot felul de apelative și lucruri de genul ăsta, deși domnul vicepremier Dîncu era în guvern, pachetul de reformă administrativă s-a sugerat că nu mai poate fi adoptat și că să fie abandonat. Deci practic pleci cu ideea că trebuie să faci niște reforme și pe parcurs partidele își schimbă părerea și brusc distrug acel lucru”, a declarat Pîslaru. 

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Un carnețel cu sprâncene unite și încruntate a atras toată atenția la Târgul Gaudeamus din Oradea. Mesajul surpriză de pe copertă
Gandul
Amendă de 100.000 de lei pentru românii care fac asta în propria curte. Mulți proprietari nu știu regula
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Ploi torențiale, grindină și vijelii: 5 județe sunt sub cod portocaliu și 20 de județe sunt vizate de avertizări meteo ANM de cod galben
Libertatea
Concediu la munte sau la mare? Care este mai sănătos pentru creier, potrivit neurochirurgului Vlad Ciurea
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia