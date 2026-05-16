Pîslaru: Premierul nu l-a vorbit niciodată de rău pe președinte, de față cu mine

Dragoș Pîslaru a fost întrebat, sâmbătă, la Digi24, despre posibile animozități între premier și președinte.

„Eu ce vă pot spune, și asta vă spun, chiar că e o chestie absolut de maximă onestitate, prim-ministru Ilie Bolojan nu are resentimente față de președinte. Nu are ceva de genul să se considere că președintele nu-l bagă în seamă, nu-l iubește, îl urăște. Nu există o astfel de atitudine din partea prim-ministru”, a declarat Dragoș Pîslaru.

El a fost întrebat dacă președintele are resentimente față de Ilie Bolojan.

„M-ați întrebat de premier. Pe premier îl cunosc mai bine, am lucrat în toată perioada asta strâns cu dumnealui și este cel care mi-a oferit, până la urmă, încrederea pentru mandatul de ministru. Nu am aceeași apropiere sau ar fi o speculație pură, în sens invers”, a spus ministrul.

El adaugă că nu l-a auzit pe premier să-l vorbească de rău pe președinte.

„În toate interacțiunile mele legate de comentariile pe care în toată această perioadă de guvernare prim-ministrul le-a făcut, niciodată n-a vorbit de rău de președinte. Niciodată, de față cu mine, acum, nu știu, dar niciodată nu mi-a dat senzația aceasta că avea o, nu știu, o să o traduc românește, o râcă pe președintele țării. Deci mie mi se pare că ceea ce s-a și declarat public cu treaba aia, cu relația onestă de profesionalism, descrie perfect modul în care s-a raportat de prim-ministrul la președinte”, a mai spus Dragoș Pîslaru.