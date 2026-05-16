Pîslaru: Premierul nu l-a vorbit niciodată de rău pe președinte, de față cu mine

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că premierul Ilie Bolojan nu are resentimente față de președinte și că nu l-a vorbit niciodată de rău.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Cosmin Pirv
16 mai 2026, 14:56, Politic
Dragoș Pîslaru a fost întrebat, sâmbătă, la Digi24, despre posibile animozități între premier și președinte.

„Eu ce vă pot spune, și asta vă spun, chiar că e o chestie absolut de maximă onestitate, prim-ministru Ilie Bolojan nu are resentimente față de președinte. Nu are ceva de genul să se considere că președintele nu-l bagă în seamă, nu-l iubește, îl urăște. Nu există o astfel de atitudine din partea prim-ministru”, a declarat Dragoș Pîslaru.

El a fost întrebat dacă președintele are resentimente față de Ilie Bolojan.

„M-ați întrebat de premier. Pe premier îl cunosc mai bine, am lucrat în toată perioada asta strâns cu dumnealui și este cel care mi-a oferit, până la urmă, încrederea pentru mandatul de ministru. Nu am aceeași apropiere sau ar fi o speculație pură, în sens invers”, a spus ministrul.

El adaugă că nu l-a auzit pe premier să-l vorbească de rău pe președinte.

„În toate interacțiunile mele legate de comentariile pe care în toată această perioadă de guvernare prim-ministrul le-a făcut, niciodată n-a vorbit de rău de președinte. Niciodată, de față cu mine, acum, nu știu, dar niciodată nu mi-a dat senzația aceasta că avea o, nu știu, o să o traduc românește, o râcă pe președintele țării. Deci mie mi se pare că ceea ce s-a și declarat public cu treaba aia, cu relația onestă de profesionalism, descrie perfect modul în care s-a raportat de prim-ministrul la președinte”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

