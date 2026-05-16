Ministrul întreținut de soție. Dragoș Pîslaru afirmă că partenera sa câștigă „de trei ori mai mult”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat sâmbătă că acesta este întreținut de soție, care lucrează într-o instituție internațională, ridicând problema salarizării în aparatul de stat și în provocarea de a atrage profesioniști din mediul privat spre zonele de decizie.
Radu Mocanu
16 mai 2026, 15:24, Politic
Întrebat din ce trăiește un politician în România, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus că, în cazul său, sprijinul financiar vine din partea soției. 

„În cazul meu mă întreține soția, ceea ce știu că este foarte greu de crezut în momentul de față. Dar asta este situația. Dumneaei câștigă mai mult decât câștig eu ca ministru în România”, a declarat Pîslaru, la Digi24.

Acesta a completat, vorbind despre domeniul de activitate al soției și venitul comparativ. „Soția lucrează la o instituție internațională și câștigă de trei ori mai bine”, spune ministrul. 

Pîslaru a vorbit și despre salarizarea din administrația publică și diferența de nivel față de mediul privat. 

„Faptul că nimeni nu-și pune problema cum poți, într-adevăr, să fii și demnitar, și să poți să ai un venit corespunzător pentru familia, asta este o întrebare foarte, foarte pertinentă”, spune Pîslaru. 

Ce se află în declarația de avere?

Potrivit declarației de averea completate de ministru în luna august a anului trecut, Pîslaru a avut venituri consistente. 

Din activitatea sa ca europarlamentar, Pîslaru a câștigat peste 100.000 de euro care se împart în indemnizație (46 889.85), diurnă (32 100) și sumă forfetară (28 668), sume la care se adaugă și un salariu de 36 593 de dolari pentru munca de consultanță la UNICEF, Republica Moldova. 

În anul 2025, soții Pîslaru au achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare o casă de locuit masivă, de 225 mp, în Belgia pentru care au contractat un credit de 630 000 de euro, scadent pentru anul 2045. 

În plus, ministrul a acordat împrumut sume care depășesc suma de un milion de lei. Pîslaru a acordat în nume personal către „persoană fizică familie” ce se ridică la suma de 1.011.729,69. În plus a mai acordat un împrumut unei persoane fizice de 240.000 de lei la care se adaugă un împrumut de 184.000 de lei acordat partidului REPER.  

