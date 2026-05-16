Pîslaru l-ar exila pe Grindeanu pe o insulă pustie

„O să-mi iau șuturi acum: Sorin Grindeanu. Ar trebui să se autoexileze, din punctul meu de vedere”, a declarat Pîslaru, în cadrul rubricii de întrebări-fulger.

Motivul invocat de actualul ministru interimar din partea PNL este declanșarea crizei politice. Pîslarul a precizat că liderul social-democrat nu este singurul care ar trebui să meargă pe insulă.

Că poate în spate ar mai fi câțiva care ar trebui exilați împreună cu domnia sa și să ajungă să se canibalizeze cei trei pe insulă, a sta e partea a doua – dar, din păcate, asta este în acest moment ce-aș spune”, a declarat Pîslaru. „Pentru că dumnealui a declanșat, de fapt, această criză.

Acesta nu a dat nume referitor la cine ar putea fi ceilalți care ar trebui, în opinia sa, exilați.