„Telefonul care a aprins scena politică”. Acuzații și explicații după moțiunea de cenzură: Sorin Grindeanu îl indică pe Mircea Roșca, liberalul vorbește despre un apel „din greșeală”

Un nou schimb dur de replici a izbucnit pe scena politică. Lideri ai PSD și PNL s-au acuzat reciproc de contacte și presiuni politice.

Declarațiile au fost făcute public de Sorin Grindeanu, care a afirmat că președintele PNL Prahova, Mircea Roșca, ar fi încercat să o sune pe Lia Olguța Vasilescu.

Grindeanu: „Știu cine a sunat”

Sorin Grindeanu a susținut că există informații clare despre apelurile telefonice realizate înaintea moțiunii de cenzură.

„Președintele PNL Prahova, Mircea Roșca. Știu că domnia sa a sunat, ca să transmită mai departe. Știu cine a sunat, știu numele”, a declarat liderul PSD.

Mircea Roșca: „A fost un apel de 40 de secunde, din greșeală”

Invitat la Antena 3 CNN, Mircea Roșca a respins acuzațiile și a explicat cronologia apelurilor telefonice invocate în spațiul public.

„A fost un apel de 40 de secunde, din greșeală. Am să explic exact toată conversația. Este urât, extrem de urât ce a făcut domnul Grindeanu. Eu nu am folosit această conversație în nicio discuție, nici internă de partid, nici particulară”, a afirmat liderul liberal.

Acesta a precizat că primul contact a avut loc cu câteva zile înaintea moțiunii, când a fost apelat de Lia Olguța Vasilescu.

„Primul telefon a fost un apel nepreluat de la doamna Olguța Vasilescu. Am revenit ulterior. Nu a existat nicio presiune și nicio promisiune, ci doar interes privind atmosfera politică. Eu am avertizat că moțiunea de cenzură este cea mai mare greșeală și va duce țara într-o situație politică de neieșit”, a spus Roșca.

Explicații privind apelul controversat

Roșca a susținut că apelul de 40 de secunde menționat public nu ar fi avut conținut politic.

„Există un apel de 40 de secunde în care practic discuția a fost doar în sensul ‘scuză-mă, e din greșeală’. Exact cum am explicat. Nu a existat altă discuție”, a declarat liderul PNL Prahova.

El a adăugat că ulterior a existat o nouă conversație, după o postare publică realizată de Anca Alexandrescu.

Postarea care a declanșat scandalul

Conflictul a escaladat după ce Lia Olguța Vasilescu a publicat pe Facebook un mesaj adresat fostului premier:

„Domnule Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dvs.»”, a scris aceasta, atașând o imagine cu apeluri nepreluate.

Marți, Ilie Bolojan a acuzat-o public pe Olguța Vasilescu că ar fi contactat membri ai PNL pentru a le transmite cum să acționeze politic după decizia liberalilor de a intra în opoziție.