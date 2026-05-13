Sorin Grindeanu anunță că PSD va merge la viitoarele consultări privind noul Executiv cu „multe opțiuni pe masă”. Care sunt „liniile roșii” ale partidului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, după ședința Biroului Politic Național al partidului, că social-democrații vor participa la viitoarele consultări politice „cu multe opțiuni pe masă, din dorința de a găsi o soluție rapidă și de a ieși din această zonă de circ politic”.

Grindeanu a precizat că partidul va veni în zilele următoare și cu propuneri de măsuri economice pentru viitorul guvern.

„Partidul Social Democrat merge la viitoarele consultări formale sau informale cu multe opțiuni pe masă din dorința de a găsi o soluție rapidă și de a ieși din această zonă de circ politic. Avem acele lucruri peste care nu putem să trecem, pe care le știți, dar în rest suntem deschiși la găsirea soluțiilor”, a spus liderul PSD miercuri.

Referindu-se la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind evitarea unui „experiment” politic, Sorin Grindeanu a afirmat că un guvern stabil „e un guvern care are o majoritate clară, nu una de conjunctură” și a subliniat și care sunt „liniile roșii” ale PSD în negocierile pentru formarea viitorului Executiv.

„Mandatul cu care mergem noi este unul destul de larg, în sensul că avem 2-3 lucruri peste care nu putem trece. 1 – nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. 2 – Nu există varianta ca PSD să-l mai susțină pe Ilie Bolojan prim-ministru. 3 – Nu vom susține vreun guvern minoritar PNL-UDMR”, a explicat Grindeanu.