Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu anunță că PSD va merge la viitoarele consultări privind noul Executiv cu „multe opțiuni pe masă”. Care sunt „liniile roșii” ale partidului

Sorin Grindeanu anunță că PSD va merge la viitoarele consultări privind noul Executiv cu „multe opțiuni pe masă”. Care sunt „liniile roșii” ale partidului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, la finalul ședinței BPN al formațiunii, că social-democrații vor participa la viitoarele consultări politice privind formarea unuo nou Executiv „cu multe opțiuni pe masă”, însă a exclus categoric o majoritate cu AUR, susținerea unui guvern minoritar sau a lui Ilie Bolojan din nou premier.
Sorin Grindeanu anunță că PSD va merge la viitoarele consultări privind noul Executiv cu „multe opțiuni pe masă”. Care sunt „liniile roșii” ale partidului
Liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Diana Nunuț
13 mai 2026, 14:45, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, după ședința Biroului Politic Național al partidului, că social-democrații vor participa la viitoarele consultări politice „cu multe opțiuni pe masă, din dorința de a găsi o soluție rapidă și de a ieși din această zonă de circ politic”.

Grindeanu a precizat că partidul va veni în zilele următoare și cu propuneri de măsuri economice pentru viitorul guvern.

„Partidul Social Democrat merge la viitoarele consultări formale sau informale cu multe opțiuni pe masă din dorința de a găsi o soluție rapidă și de a ieși din această zonă de circ politic. Avem acele lucruri peste care nu putem să trecem, pe care le știți, dar în rest suntem deschiși la găsirea soluțiilor”, a spus liderul PSD miercuri.

Referindu-se la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind evitarea unui „experiment” politic, Sorin Grindeanu a afirmat că un guvern stabil „e un guvern care are o majoritate clară, nu una de conjunctură” și a subliniat și care sunt „liniile roșii” ale PSD în negocierile pentru formarea viitorului Executiv.

„Mandatul cu care mergem noi este unul destul de larg, în sensul că avem 2-3 lucruri peste care nu putem trece. 1 – nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. 2 – Nu există varianta ca PSD să-l mai susțină pe Ilie Bolojan prim-ministru. 3 – Nu vom susține vreun guvern minoritar PNL-UDMR”, a explicat Grindeanu. 

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Profesorul care a pus la îndoială studiile din Franța ale lui Nicușor Dan a rămas fără slujbă. „Am pierdut 10 ani din viață”
Gandul
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Vladimir Putin l-a anunțat pe Volodimir Zelenski ce vrea de la el, ca să oprească războiul din Ucraina: „Să dea ordin”
Libertatea
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CSID
FOTO: Cum arată tancul românesc TR-85M1 echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor