Un lider PNL îi face praf pe Cătălin Predoiu și Hubert Thuma: „Au fost atât de neobrăzați”

Primarul Ștefan Ilie, care este președintele filialei PNL Tulcea, a spus că nu face parte din tabăra lui Hubert Thuma și a criticat faptul că unii lideri liberali au început să vorbească despre menținerea PNL la guvernare imediat după moțiunea de cenzură a PSD și AUR.

„Eu nu sunt în aripa Thuma, pentru că eu știu de ce Thuma, Predoiu și alți colegi își doresc. Au fost atât de neobrăzați încât nici măcar n-a fost votată moțiunea, se număra acolo, și deja au început să dea declarații”, a spus Ștefan Ilie într-o conferință la care a participat și jurnalistul Mediafax.

Edilul a acuzat PSD că a provocat criza politică „de teama lui Ilie Bolojan”.

„Consider că PSD a făcut o mare nenorocire poporului român, pentru interesul lor și de teama lui Ilie Bolojan”, a declarat primarul municipiului Tulcea.

Ștefan Ilie a susținut că PNL trebuie să rămână în opoziție și să se strângă în jurul unor lideri precum Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu.

„Cred că Partidul Național Liberal trebuie să rămână în opoziție. Cred că trebuie să se strângă în jurul unui om ca Bolojan, unui om ca Ciprian Ciucu, că și-au găsit niște lideri care sunt serioși”, a spus primarul.

Acesta a adăugat că cei care au dat jos Guvernul trebuie lăsați să conducă.