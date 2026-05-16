Prima pagină » Politic » „Aici se aud bombele”. Avertismentul unui primar: Retorica antiucraineană a prins cel mai mult în județele de la graniță

„Aici se aud bombele”. Avertismentul unui primar: Retorica antiucraineană a prins cel mai mult în județele de la graniță

Primarul Municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, susține într-o conferință la care a participat și jurnalistul Mediafax că retorica extremistă și mesajele antiucrainene au prins cel mai puternic în județele aflate aproape de război.
„Aici se aud bombele”. Avertismentul unui primar: Retorica antiucraineană a prins cel mai mult în județele de la graniță
Sursa foto: Eduard Vînătoru/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
16 mai 2026, 15:35, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ștefan Ilie a dat ca exemple județele Tulcea, Suceava și Constanța.

Edilul de la PNL spune că empatia inițială față de refugiații ucraineni s-a transformat, în unele cazuri, în ură.

Aici se aud bombele, aici sunt alarmele. Nimeni din București nu știe cum arată o alarmă”, a spus edilul. El a explicat că traficul intens, alertele și prezența refugiaților au alimentat discursuri negative, inclusiv acuzații privind presupuse avantaje acordate ucrainenilor.

Ștefan Ilie a susținut că, pe malul ucrainean al Dunării, trăiesc mulți români sau vorbitori de limbă română, care sunt afectați direct de război. Primarul a spus că este greșit ca victima agresiunii să fie confundată cu agresorul.

Edilul a mai relatat că la o școală din Tulcea a fost realizată o pictură murală cu doi copii, unul cu steagul României și unul cu steagul Ucrainei, dar inaugurarea lucrării a generat reacții ostile din partea unor localnici.

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Cel puțin 8 morți și 25 de răniți în Thailanda, după ce un tren s-a izbit de un autobuz
Gandul
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Călătorie spre sfârșitul lumii: o vizită în cel mai secret buncăr al fostului dictator iugoslav Josip Broz Tito
Libertatea
Ecuația sosului Bechamel fără cocoloașe. Cât lapte trebuie să pui, în funcție de cât unt și făină folosești
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia