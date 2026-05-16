„Aici se aud bombele”. Avertismentul unui primar: Retorica antiucraineană a prins cel mai mult în județele de la graniță

Ștefan Ilie a dat ca exemple județele Tulcea, Suceava și Constanța.

Edilul de la PNL spune că empatia inițială față de refugiații ucraineni s-a transformat, în unele cazuri, în ură.

„Aici se aud bombele, aici sunt alarmele. Nimeni din București nu știe cum arată o alarmă”, a spus edilul. El a explicat că traficul intens, alertele și prezența refugiaților au alimentat discursuri negative, inclusiv acuzații privind presupuse avantaje acordate ucrainenilor.

Ștefan Ilie a susținut că, pe malul ucrainean al Dunării, trăiesc mulți români sau vorbitori de limbă română, care sunt afectați direct de război. Primarul a spus că este greșit ca victima agresiunii să fie confundată cu agresorul.

Edilul a mai relatat că la o școală din Tulcea a fost realizată o pictură murală cu doi copii, unul cu steagul României și unul cu steagul Ucrainei, dar inaugurarea lucrării a generat reacții ostile din partea unor localnici.