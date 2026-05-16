Războiul din Ucraina afectează turismul în Tulcea. Primarul cere alerte „mai prietenoase” pentru turiști

Alertele provocate de războiul din Ucraina și proximitatea față de zona de conflict afectează turismul din Tulcea, a declarat primarul Ștefan Ilie, în dialog cu jurnaliștii. Edilul spune că turiștii, mai ales cei străini, sunt speriați de mesajele de avertizare primite pe telefon.
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Gabriel Negreanu
16 mai 2026, 15:47, Politic
Întrebat despre efectele războiului din Ucraina asupra turismului, primarul a spus că operatorii HoReCa din zonă i-au transmis că alertele și imaginile cu drone îi fac pe turiști să fie reticenți să vină la Tulcea.

„Normal că ne afectează”, a spus Ștefan Ilie, explicând că un localnic s-a obișnuit cu alertele, dar un turist, mai ales unul străin, reacționează diferit: primește mesajul, îl trimite mai departe pe WhatsApp și creează percepția că zona este periculoasă.

Primarul a precizat că OMD Tulcea, împreună cu Primăria, a transmis o solicitare către instituțiile responsabile de situațiile de urgență, pentru a analiza dacă alertele pot fi trimise într-un mod mai bine delimitat geografic.

El a dat ca exemplu situațiile în care o alertă pentru zona Chilia ajunge și la Tulcea sau una pentru Tulcea ajunge până la Murghiol.

Ștefan Ilie a spus însă că autoritățile au explicat că, în condiții de război, traiectoria unei drone nu poate fi anticipată complet. Edilul a adăugat că, în opinia sa, România este apărată ca stat membru NATO și că mesajul transmis turiștilor trebuie să fie că nu există pericolul unui conflict armat pe teritoriul României.

În județele Tulcea și Galați au fost transmise în ultimii ani numeroase mesaje RO-Alert, după atacurile rusești asupra porturilor ucrainene aflate în apropierea graniței cu România.

În aceste județe au căzut de mai multe ori fragmente de drone rusești.

