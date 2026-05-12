Kremlinul susține că războiul din Ucraina se apropie de final, în timp ce Kievul respinge afirmațiile

Kremlinul a confirmat marți afirmațiile președintelui rus, Vladimir Putin, potrivit cărora războiul din Ucraina ar fi aproape de final, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Moscova nu intenționează să oprească conflictul, scrie Reuters.

Președintele Rusiei declarase acel lucru anterior, că situația militară se apropie de un deznodământ, într-un mesaj transmis presei.

„Cred că problema se apropie de sfârșit”, a spus Putin reporterilor, sâmbătă.

Întrebat despre aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că există deja un anumit progres în discuțiile internaționale privind o posibilă soluție.

„Această muncă de teren acumulată în ceea ce privește procesul de pace ne permite să spunem că finalizarea se apropie într-adevăr”, a declarat Peskov, precizând totuși că detalii concrete nu pot fi oferite în acest moment.

La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că nu crede în ideea unui sfârșit apropiat al conflictului și a avertizat că situația militară rămâne problematică.

„Rusia nu are nicio intenție să încheie acest război. Și, din păcate, ne pregătim pentru noi atacuri”, a spus liderul ucrainean.

Discuțiile privind o posibilă încetare a focului au fost reluate în ultimele luni, în contextul unor inițiative diplomatice conduse de președintele american, Donald Trump, care a încercat să apropie părțile aflate în conflict.

Cu toate acestea, nu s-a ajuns la niciun acord de pace.

Rusia controlează în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei și cere recunoașterea unor câștiguri teritoriale, dar Kievul solicită retragerea completă a trupelor rusești.

Dmitri Peskov a precizat că Moscova ar fi deschisă la noi eforturi de mediere din partea Statelor Unite și a confirmat că Vladimir Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar doar după încheierea procesului diplomatic.

„Și pentru această finalizare, pentru a pune capăt complet, mai este nevoie de multă muncă pregătitoare”, a spus Peskov, adăugând că o încetare a războiului depinde de deciziile luate la Kiev.