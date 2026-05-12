Ucraina include România pe lista statelor eligibile pentru dubla cetățenie

Guvernul ucrainean a extins astfel de la 5 la 33 lista statelor incluse în program, potrivit Ukrainian News.

Pe noua listă se află România, dar și alte state europene și occidentale precum Statele Unite, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia, Marea Britanie, Portugalia, Suedia sau Elveția.

Până acum, Ucraina acceptase procedura simplificată doar pentru cetățenii din Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia.

Cum va funcționa dubla cetățenie

Legea privind cetățenia multiplă, inițiată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a fost adoptată de Rada Supremă în iunie 2025 și a intrat în vigoare la jumătatea lunii ianuarie 2026.

Actul normativ introduce o procedură simplificată pentru obținerea cetățeniei ucrainene de către cetățenii statelor incluse pe listă. În același timp, cetățenii ucraineni pot dobândi cetățenia acestor state fără să fie obligați să renunțe la cetățenia ucraineană.

Kievul vrea să apropie diaspora ucraineană

Autoritățile de la Kiev susțin că măsura are rolul de a consolida legăturile cu diaspora ucraineană și cu statele partenere occidentale, după valurile de migrație provocate de războiul declanșat de Rusia în ultimii ani.

Obstacolul constituțional

Potrivit Constituției Ucrainei, statul ucrainean recunoaște existența unei singure cetățenii, iar condițiile pentru dobândirea și pierderea acesteia sunt stabilite prin lege. Cum modificarea Constituției nu este posibilă în perioada legii marțiale, autoritățile au adoptat un mecanism juridic separat pentru aplicarea sistemului de cetățenie multiplă.