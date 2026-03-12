Parteneriat strategic între România și Ucraina, semnat. Nicușor Dan: A existat neîncredere între țările noastre

Nicușor Dan a mulțumit președintelui și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duce, „o luptă pentru Europa întreagă, deci și pentru România”.

El a spus că semnarea declarației de parteneriat strategic este un moment important în relația noastră bilaterală.

„Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre.

Această neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începerii războiului din 2022 și momentul de azi e un moment în care cele două țări își asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună, își asumă responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și pentru, cum am spus, întreaga regiune”, a declarat Nicușor Dan.

El a spus că a vorbit cu președintele Volodimir Zelenski despre războiul din Ucraina și despre continuarea sprijinului pe care România îl oferă, dar și despre colaborarea militară.

„Unul din documentele semnate vorbește de producția comună de drone în România”, a spus președintele României.

El a declarat că a mai vorbit cu liderul ucrainean despre proiecte comune de conectivitate, proiecte comune de energie și despre integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană.