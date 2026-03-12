Prima pagină » Social » Echipamente și cabluri furate de la Mina Vulcan. Șase persoane au fost reținute

Echipamente și cabluri furate de la Mina Vulcan. Șase persoane au fost reținute

Mai multe persoane au furat în mod repetat echipamente și cabluri din cupru din incinta Minei Vulcan. A fost provocat un prejudiciu de 40.000 de lei.
Alexandra-Valentina Dumitru
12 mart. 2026, 12:31, Social

Polițiștii din Vulcan au făcut șase percheziții, miercuri, într-un dosar care vizează mai multe furturi din acest an de la unitatea minieră EM Vulcan.

Din cercetări a reieșit că mai multe persoane intrau noaptea în mină prin escaladare și prin forțarea sistemelor de închidere ale magaziilor și atelierelor mecanice.

Cele șapte persoane suspectate, printre care și un minor, au furat cabluri din cupru legate la rețeaua electrică, motoare aflate în funcțiune și diverse unelte de mină.

Pentru a nu atrage atenția, aceștia purtau haine de miner și au invocat pretexte legate de activități dispuse de conducerea unității, în timp ce tăiau cablurile sau piesele utilajelor pentru a le vinde rapid.

Paguba produsă minei este de aproximativ 40.000 de lei. Faptele au dus la defecțiuni tehnice care au oprit temporar munca în mină.

În cadrul acțiunii, polițiștii au descins la adrese din orașele Vulcan, Petroșani și Timișoara. Au descoperit probe și au recuperat jumătate din bunurile furate.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șase persoane cu vârste cuprinse între 20 și 43 de ani, acestea urmând să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, în vederea dispunerii măsurilor legale.

La acțiune au participat polițiști din Hunedoara și Timiș, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.

