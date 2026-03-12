Mesajul lui Grindeanu pentru Bolojan: Îi solicit să analizeze rapid soluțiile miniștrilor PSD

Mesajul a fost trimis joi chiar în timp ce la Palatul Victoria se desfășura ședința de Guvern. Sorin Grindeanu a anunțat că miniștrii PSD au pregătit o serie de măsuri și i-a cerut premierului să le analizeze și să le aprobe.

„România are nevoie de un guvern funcțional care să poată reacționa rapid la șocurile economice globale. Miniștrii PSD au lucrat deja la mai multe soluții pentru compensarea efectelor negative produse de creșterea prețurilor la carburanți. Atât ministrul Energiei, cât și ministrul Agriculturii sunt pregătiți să-i prezinte premierului aceste soluții. Îi solicit prim-ministrului să analizeze și guvernul să aprobe cât mai rapid măsurile”, a transmis președintele PSD.

Sorin Grindeanu a mai spus că „asta înseamnă ca premierul să-și asume luarea acelor decizii care să protejeze populația și economia”.

Anterior, PSD a anunțat că va aviza proiectul de buget „pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental”.

„Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului”, a transmis PSD.

Social democrații l-au atacat pe premierul Ilie Bolojan acuzându-l că blochează adoptarea bugetului.

„În contextul turbulențelor economice globale, întârzierea adoptării bugetului de stat reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru stabilitatea economică a țării. România nu își permite perpetuarea acestei stări de incertitudine, din cauza blocajului provocat de un singur om! În aceste momente dificile, statul român are nevoie de o conducere coerentă și constructivă pentru a putea reacționa rapid la provocările din piețele internaționale”, a precizat PSD.