Parlamentul European dă undă verde noilor reguli UE pentru pachetele de servicii de călătorie

Parlamentul European a aprobat joi noile norme revizuite privind pachetele de servicii de călătorie. Directiva a fost adoptată cu 537 de voturi pentru, 2 împotrivă și 24 de abțineri.

Conform comunicatului transmis, scopul schimbărilor este creșterea nivelului de protecție pentru turiști, după problemele apărute în timpul pandemiei și după mai multe falimente din sectorul turismului.

Directiva actualizată, negociată deja la nivel provizoriu cu statele membre ale Uniunii Europene, aduce explicații despre situațiile în care diferite servicii turistice formează un „pachet de servicii de călătorie”.

În același timp, aceasta stabilește reguli pentru folosirea voucherelor și precizează în ce condiții clienții pot renunța la o călătorie fără costuri.

Ce este considerat pachet de servicii de călătorie

Scopul noilor reguli este de a facilita identificarea combinațiilor de servicii turistice care intră în categoria pachetelor de călătorie. Momentul rezervării și modul în care clientul cumpără serviciile este extrem de important.

De exemplu, în cazul unei rezervări online care permite combinarea unor servicii oferite de comercianți diferiți, acestea se vor considera pachet dacă primul comerciant transmite datele personale ale clientului altor furnizori, iar contractele pentru toate serviciile se încheie în cel mult 24 de ore.

Dacă un organizator de călătorii propune clientului servicii suplimentare, acesta trebuie să explice dacă noile rezervări fac parte sau nu din același pachet cu serviciile deja cumpărate.

Reguli noi pentru vouchere

Directiva stabilește și reguli pentru folosirea voucherelor, care au devenit foarte frecvente în timpul pandemiei.

Consumatorii au dreptul să refuze un voucher și să ceară rambursarea banilor în termen de 14 zile. Voucherele pot avea o valabilitate de cel mult 12 luni.

Dacă nu sunt folosite integral sau expiră, clienții trebuie să primească banii înapoi. Companiile de turism nu pot limita tipul serviciilor pe care deținătorii de vouchere le pot alege.

Anularea călătoriilor fără taxe

Regulile actuale permit anularea unei călătorii fără taxe atunci când apar circumstanțe inevitabile și extraordinare la destinație. Aceste noi norme extind această posibilitate și pentru situațiile care apar la locul de plecare sau în cazul evenimentelor care pot afecta major desfășurarea călătoriei.

Autoritățile vor analiza fiecare caz în parte pentru a decide dacă situația justifică anularea gratuită. Recomandările oficiale de călătorie pot servi drept orientare în astfel de situații.

Termene pentru reclamații și rambursări

Operatorii de turism vor avea obligația să confirme primirea unei reclamații în cel mult 7 zile. Un răspuns argumentat trebuie transmis în maximum 60 de zile.

În cazul falimentului unui organizator de călătorii, clienții vor primi rambursarea pentru serviciile anulate din garanția de insolvență în termen de 6 luni.

Pentru cazurile foarte complexe, termenul poate ajunge la 9 luni. Regula actuală care prevede rambursarea banilor în 14 zile după anularea unei călătorii rămâne în vigoare.

Care sunt pașii următori?

Pentru ca legislația să intre în vigoare, Consiliul Uniunii Europene trebuie să adopte formal directiva. Ulterior, textul va apărea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statele membre vor avea 28 de luni pentru a introduce noile reguli în legislația națională și încă 6 luni pentru aplicarea lor efectivă.