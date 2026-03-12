Zelenski a ajuns la București pentru discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Se vor semna trei documente. VIDEO

UPDATE:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Palatul Cotroceni, întâmpinat de președintele Nicușor Dan.

Conform unor surse, se vor semna trei documente.

Unul în domeniul apărării – cooperare drone, altul pe energie. Documentul pe parteneriatul strategic va fi cel mai important. Parteneriatul strategic acoperă toate domeniile, de la apărare la economic, educație și minorități. Are ca punct de plecare cel negociat în 2023 în precedenta vizită.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la București.

Coloana oficială se îndreaptă către Palatul Cotroceni.

Președintele Ucrainei a zburat de la aeroportul din Rzeszow (Polonia) la București cu Airbusul A319ACJ deținut de guvernul ucrainean, conform Boarding Pass.

Zelenski va vizita vineri Franța, conform unei surse de la RBC-Ucraina.

BFMTV scrie că se va întâlni cu președintele francez Macron la Palatul Elysee din Paris.

Primirea Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni, cu ocazia vizitei oficiale în România, va avea loc la ora 13.30.

– Ceremonia primirii oficiale

– Fotografie oficială

– Convorbiri tête-à-tête

– Convorbiri oficiale

– Declarații comune de presă.

Partea română a precizat că discuția dintre cei doi lideri „va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”.

„Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, se mai arată în comunicatul Cotroceniului.

Administrația Prezidențială a spus că între Nicușor Dan și Volodimir Zelenski va avea loc și „un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global”.

„În egală măsură, Președintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă”, mai notează Cotroceniul.

Întâlnire și cu Bolojan

Președintele Ucrainei se va întâlni la București și cu premierul Ilie Bolojan, a precizat Guvernul României. „Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european”, conform comunicatului.

Vizita președintelui ucrainean în România va avea loc la o zi după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat solicitarea Statelor Unite de a trimite în România trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare. Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan, care a spus că aceste echipamente sunt defensive și i-a asigurat „pe români că nu au motive de îngrijorare”.

Vizita lui Zelenski are loc într-un moment cu puternică încărcătură simbolică, războiul din Ucraina se apropie de pragul de 1.500 de zile, care va fi atins la începutul lunii aprilie.