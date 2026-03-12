Premierul Ungariei, Viktor Orban, se ceartă cu Nicu Ștefănunță și îi atrage atenția despre situația României. Ce transmite liderul de la Budapesta

„Donmule Vicepreședinte Nicu Ștefănuță, în Parlamentul European ați avut îndrăzneala să le dați lecții maghiarilor, îndemnându-i să voteze împotriva noastră.

Înainte de a face acest lucru, poate ar trebui să aruncați o privire în jurul Europei. Pe întreg continentul există măsuri de austeritate, concedieri și închideri de fabrici.

Între timp, în Ungaria, am asigurat oportunități de muncă pentru toți cei care doresc să muncească, am introdus scutirea de impozitul pe venit pe viață pentru mamele cu doi sau mai mulți copii, am majorat salariul minim cu încă 11%, am introdus un credit ipotecar cu dobândă fixă ​​de 3% pentru tineri și am extins sprijinul familial.

Toate acestea sunt posibile pentru că ne păstrăm banii în Ungaria în loc să-i aruncăm în Ucraina. Aceasta este diferența dintre politica bruxelleză și prioritățile maghiare: ne punem poporul pe primul loc!

Ca semn al bunăvoinței mele, m-am abținut de la a face orice comentarii cu privire la starea economiei românești”, este mesajul din această dimineață al lui Viktor Orban.