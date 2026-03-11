Rachete britanice Storm Shadow au fost folosite pentru a lovi uzina Kremniy El din regiunea de frontieră Briansk, a declarat armata ucraineană, relatează BBC.

Autoritățile locale ruse spun că cel puțin șase civili au fost uciși și 42 răniți în „atacul terorist cu rachete”. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a declarat că este „evident că lansarea acestor rachete a fost imposibilă fără specialiști britanici”.

„Pentru a preveni continuarea unor astfel de acțiuni barbare ale regimului de la Kiev, se desfășoară o operațiune militară specială”, a declarat Dmitri Peskov, folosind descrierea rusească pentru invazia la scară largă a Ucrainei, ordonată de Putin pe 24 februarie 2022.

Peskov a spus că unul dintre obiectivele operațiunii rusești a fost demilitarizarea Ucrainei. Putin însuși a afirmat adesea că demilitarizarea este un obiectiv central al războiului. Însă, din cauza invaziei rusești, Ucraina a primit sprijin occidental – inclusiv arme sofisticate menite să-și apere teritoriile.

Rusia, la rândul ei, a primit ajutor și de la aliații săi, inclusiv drone Shahed furnizate de Iran și soldați trimiși de Coreea de Nord. Una dintre aceste drone a fost folosită într-un atac soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor cinci, miercuri, în Harkov, al doilea oraș ca mărime, au declarat oficiali ucraineni.

Ucraina, lovită pe frontul de est

Un alt atac rusesc, cu o zi înainte, la Sloviansk, în estul Ucrainei, a ucis patru persoane și a rănit 16. Ambele părți au continuat atacurile, chiar dacă războiul a ajuns recent într-un impas.

Rusia a făcut progrese lente pe câmpul de luptă, dar Ucraina susține, de asemenea, că recuperează mai multe teritorii confiscate de ruși.

Zelenski afirmă că o nouă rundă de discuții – la care vor participa negociatori ruși și americani – ar putea avea loc săptămâna viitoare.