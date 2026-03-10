Ucraina va scoate la licitație trei zăcăminte de minereu de titan, spune premierul

Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, Svyrydenko a precizat că drepturile de explorare pentru zăcământul Malîșevske din regiunea Dnipropetrovsk, precum și pentru siturile Valkî-Hațkivske și Mejîrîcine din regiunea Jîtomîr, au fost retrase omului de afaceri Dmytro Firtash, sancționat de autoritățile de la Kiev, scrie Reuters.

„Următoarea etapă este să așteptăm inițiative din partea mediului de afaceri pentru obținerea dreptului de utilizare a acestor resurse ale subsolului prin licitații deschise”, a declarat premierul.

Svyrydenko a mai spus că guvernul Ucrainei a aprobat organizarea licitațiilor pentru aceste permise în format electronic. Totodată, serviciul geologic de stat al Ucrainei analizează alte 38 de permise pentru explorarea resurselor minerale strategice, suspectate că sunt „inactive”, adică deținătorii nu desfășoară nicio activitate în baza lor.

Anul trecut, Ucraina a semnat un acord privind resursele minerale cu Statele Unite, în încercarea de a menține sprijinul președintelui Donald Trump, oferind SUA acces preferențial la noi proiecte miniere ucrainene în schimbul investițiilor.

În urma acestui acord, a fost creat un fond comun de investiții ucraineano-american, care a identificat peste 20 de proiecte potențiale, primele opt fiind evaluate la aproximativ 1,2 miliarde de dolari, potrivit Ministerului Economiei de la Kiev.