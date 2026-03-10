Locuitor al Teheranului: „Mașinăria de represiune e încă prezentă. (...) Aș prefera ca bombele să vizeze bazele militare, nu depozitele noastre de petrol”

Un locuitor al capitalei iraniene descrie scenele de după bombardamentele americano-israeliene asupra infrastructurii petroliere din Teheran, vorbind despre un aer toxic, străzi pustii și o atmosferă de teamă în oraș – o mărturie cutremurătoare pentru France 24, în contextul atacurilor aeriene care au început pe 28 februarie.

„Atacurile au lovit depozite de petrol”

Vahid este un opozant al regimului iranian, iar identitatea lui a fost ascunsă de jurnaliștii France 24 din motive de securitate. El descrie o atmosferă coșmarescă, pe care mulți dintre noi nu au văzut-o decât în filme.

„Noaptea de sâmbătă a început foarte intens, cu sunete terifiante. Cerul era complet luminat. Atacurile au lovit depozite de petrol. Condițiile de viață sunt deja proaste și asta îngreunează și mai mult lucrurile pentru noi”, spune acesta.

„Nu mai văzusem așa ceva în viața mea”

În dimineața de după atacuri, un peisaj neobișnuit luase în stăpânire frumoasa Capitală a Iranului.

„Duminică dimineața, totul era negru în Teheran. Nu mai văzusem așa ceva în viața mea. Aerul era murdar, iar ploaia cădea în curte ca și cum s-ar fi vărsat ulei pe jos. Totul era acoperit de funingine”.

Bărbatul spune că locuitorii orașului se tem de efectele poluării asupra sănătății.

„Nu știu cât de toxic era aerul, dar este clar fum chimic. Presupun că sigur va face rău. Singurul lucru pe care îl putem face este să purtăm mască”, a explicat el, adăugând că pe străzi era aproape pustiu când a ieșit pentru cumpărături.

„Mașinăria de represiune e încă prezentă”

În același timp, Vahid critică modul în care sunt alese țintele atacurilor și spune că prefera lovirea infrastructurii militare.

„Fie că e vorba de Trump, Netanyahu sau (secretarul american al Apărării n. red.) Pete Hegseth, nu înțeleg care este planul lor. Ce plănuiesc? Vorbesc într-un mod foarte confuz. Aș prefera ca bombele pe care le aruncă să vizeze baze militare… sunt atâtea cazărmi și puncte de control, decât să vizeze depozitele noastre de petrol.”

El susține că, în ciuda bombardamentelor, aparatul de securitate al regimului rămâne puternic prezent în oraș.

„Susținătorii pro-regim se mobilizează în fiecare seară între orele 20:00 și 22:00, ca și cum ar avea o întâlnire programată. Iar mașinăria represiunii este încă desfășurată. Aș spune că 70% din ea este încă acolo. Pe străzi și în piețele principale, vezi vehicule militare pe care le-ai văzut doar în filmele de la Hollywood. Aceste vehicule și tot echipamentul sunt atât de înspăimântătoare încât nu îndrăznești să te apropii de ele. (…)

Și apoi sunt punctele de control. La unele, au folosit chiar și bărbați foarte tineri. La unul dintre punctele de control prin care am trecut, băiatul care era staționat acolo cu o armă nici măcar nu avea mustață. (…)

Numirea lui Mojtaba Khamenei i-a spulberat optimismul

Vahid spune că a avut speranțe că războiul ar putea duce la schimbări politice, însă numirea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem i-a spulberat optimismul.

„Numirea lui Mojtaba Khamenei a fost cea mai proastă veste pe care am fi putut-o primi în timpul acestui război. A fost ca o lovitură devastatoare… mi-a dat cel mai rău sentiment imaginabil.”