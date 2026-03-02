Spania a refuzat să permită SUA utilizarea bazelor militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul

Prim-ministrul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, a condamnat în mod explicit „acțiunea militară unilaterală” a SUA și Israelului împotriva Iranului, avertizând că aceasta contribuie la „o ordine internațională mai ostilă și incertă”. Reproșurile au fost întărite de refuzul guvernului său de a permite SUA să folosească bazele din Rota și Morón pentru continuarea atacurilor împotriva Iranului, relatează The Guardian.

José Manuel Albares, ministrul de externe al Spaniei, a declarat luni că, deși guvernul își dorește „democrație, libertate și drepturi fundamentale pentru poporul iranian”, nu va permite în niciun caz ca bazele sale să fie folosite în acțiunile militare în curs.

„Vreau să fiu foarte clar și foarte direct”, a declarat el pentru Telecinco. „Bazele nu sunt folosite – și nici nu vor fi folosite – pentru nimic care nu este prevăzut în acordul [cu SUA] și nici pentru nimic care nu este acoperit de carta ONU.”

Niciuna dintre bazele din Spania nu a fost folosită în operațiunea militară americană

Ministrul apărării, Margarita Robles, a fost la fel de categorică, spunând că niciuna dintre baze nu a fost folosită în operațiunea militară americană . „Există o înțelegere cu SUA privind aceste baze, dar înțelegerea noastră este că operațiunile trebuie să respecte cadrele juridice internaționale și că trebuie să existe sprijin internațional pentru ele”, a declarat ea reporterilor.

Hărțile compilate de site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24 au arătat că 15 avioane americane au părăsit Rota și Morón de când SUA și Israelul și-au început atacurile în weekend. Cel puțin șapte dintre avioane au aterizat la baza aeriană Ramstein din Germania.

Oficialii americani din domeniul apărării au refuzat să comenteze motivele plecărilor.

Sâmbătă, Sánchez a declarat că ofensiva lui Donald Trump și Benjamin Netanyahu face lumea mai puțin stabilă și a cerut o soluție politică durabilă la conflict.

El a revenit asupra temei într-un discurs susținut duminică la Barcelona. „Astăzi, mai mult ca niciodată, este vital să ne amintim că poți fi împotriva unui regim plin de ură – așa cum este societatea spaniolă în ansamblu când vine vorba de regimul iranian – și, în același timp, împotriva unei intervenții militare nejustificate și periculoase, care este în afara dreptului internațional", a spus el.