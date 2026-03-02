Prima pagină » Știri externe » Șeful Pentagonului: Dacă ucideți americani, dacă îi amenințați pe americani oriunde pe Pământ, vă vom vâna fără scuze și fără ezitare și vă vom ucide

Șeful Pentagonului: Dacă ucideți americani, dacă îi amenințați pe americani oriunde pe Pământ, vă vom vâna fără scuze și fără ezitare și vă vom ucide

Secretarul american al Războiului, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite vor urmări și vor ucide persoanele responsabile de moartea cetățenilor americani, lansând un avertisment ferm în cadrul unei conferințe de presă susținute la Pentagon.
Șeful Pentagonului: Dacă ucideți americani, dacă îi amenințați pe americani oriunde pe Pământ, vă vom vâna fără scuze și fără ezitare și vă vom ucide
Pete Hegseth. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
02 mart. 2026, 15:59, Știri externe

Hegseth a subliniat că Iran nu trebuie lăsat să obțină arme nucleare și a acuzat Teheranul că își consolidează capacitățile militare convenționale ca un „scut de protecție” pentru ambițiile sale nucleare. El a criticat acordul nuclear din 2015, negociat în timpul administrației fostului președinte Barack Obama, pe care l-a descris drept un eșec, scrie Aljazeera.

Potrivit lui Hegseth, actuala campanie militară, denumită „Epic Fury”, este concentrată pe distrugerea rachetelor iraniene, a facilităților de producție a rachetelor, a activelor navale și a altor elemente de infrastructură de securitate.

Mesaj către populația și forțele de securitate iraniene

Șeful Pentagonului a afirmat că Washingtonul speră ca populația iraniană să profite de ceea ce el a numit o „oportunitate incredibilă”.

Hegseth a făcut trimitere la declarații anterioare ale președintelui Donald Trump, spunând că acesta a transmis clar mesajul „acum este momentul vostru”, adresat direct cetățenilor iranieni.

De asemenea, el a avertizat forțele de securitate ale Iranului să își cântărească cu atenție următorii pași.

„Nu va fi un război fără sfârșit”

Hegseth a precizat că loviturile sunt desfășurate într-o manieră „chirurgicală și copleșitoare” și a insistat că operațiunile militare ale SUA nu se vor transforma într-un „război fără sfârșit”. El a recunoscut însă că misiunea implică pierderi de vieți omenești, confirmând că patru militari americani au fost uciși în cadrul operațiunilor.

În paralel, Red Crescent a anunțat că cel puțin 555 de persoane au murit în urma atacurilor SUA–Israel de la sfârșitul săptămânii trecute. Presa de stat iraniană a relatat că minimum 165 de oameni au fost uciși într-un atac asupra unei școli din sudul țării.

Detalii despre victimele americane și opțiunile viitoare

Secretarul Războiului a declarat că majoritatea amenințărilor primite au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană, însă un atac a reușit să străpungă apărarea și să lovească un „centru tactic de operațiuni” fortificat, folosind arme descrise drept „puternice”.

Hegseth a reiterat că în prezent nu există trupe terestre americane pe teritoriul Iranului, dar nu a exclus pași suplimentari în viitor. El a adăugat că SUA vor merge atât de departe cât este necesar pentru a-și apăra interesele, subliniind totodată că nu este logic ca Washingtonul să își facă publice opțiunile militare în fața unui adversar.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
O tânără din București și-a pus iubitul de 18 ani să folosească un pistol de jucărie și să jefuiască bărbații pe care ea îi agăța pe Tinder
Libertatea
Gogoși super-delicioase, după o rețetă tradițională! Ce să adaugi în aluat pentru un plus de savoare
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor