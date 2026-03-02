Șeful Pentagonului: Dacă ucideți americani, dacă îi amenințați pe americani oriunde pe Pământ, vă vom vâna fără scuze și fără ezitare și vă vom ucide

Hegseth a subliniat că Iran nu trebuie lăsat să obțină arme nucleare și a acuzat Teheranul că își consolidează capacitățile militare convenționale ca un „scut de protecție” pentru ambițiile sale nucleare. El a criticat acordul nuclear din 2015, negociat în timpul administrației fostului președinte Barack Obama, pe care l-a descris drept un eșec, scrie Aljazeera.

Potrivit lui Hegseth, actuala campanie militară, denumită „Epic Fury”, este concentrată pe distrugerea rachetelor iraniene, a facilităților de producție a rachetelor, a activelor navale și a altor elemente de infrastructură de securitate.

Mesaj către populația și forțele de securitate iraniene

Șeful Pentagonului a afirmat că Washingtonul speră ca populația iraniană să profite de ceea ce el a numit o „oportunitate incredibilă”.

Hegseth a făcut trimitere la declarații anterioare ale președintelui Donald Trump, spunând că acesta a transmis clar mesajul „acum este momentul vostru”, adresat direct cetățenilor iranieni.

De asemenea, el a avertizat forțele de securitate ale Iranului să își cântărească cu atenție următorii pași.

„Nu va fi un război fără sfârșit”

Hegseth a precizat că loviturile sunt desfășurate într-o manieră „chirurgicală și copleșitoare” și a insistat că operațiunile militare ale SUA nu se vor transforma într-un „război fără sfârșit”. El a recunoscut însă că misiunea implică pierderi de vieți omenești, confirmând că patru militari americani au fost uciși în cadrul operațiunilor.

În paralel, Red Crescent a anunțat că cel puțin 555 de persoane au murit în urma atacurilor SUA–Israel de la sfârșitul săptămânii trecute. Presa de stat iraniană a relatat că minimum 165 de oameni au fost uciși într-un atac asupra unei școli din sudul țării.

Detalii despre victimele americane și opțiunile viitoare

Secretarul Războiului a declarat că majoritatea amenințărilor primite au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană, însă un atac a reușit să străpungă apărarea și să lovească un „centru tactic de operațiuni” fortificat, folosind arme descrise drept „puternice”.

Hegseth a reiterat că în prezent nu există trupe terestre americane pe teritoriul Iranului, dar nu a exclus pași suplimentari în viitor. El a adăugat că SUA vor merge atât de departe cât este necesar pentru a-și apăra interesele, subliniind totodată că nu este logic ca Washingtonul să își facă publice opțiunile militare în fața unui adversar.