Cum este ales noul lider suprem al Iranului și cine sunt cei trei favoriți

Conform Constituției Iranului, liderul suprem este desemnat de Adunarea Experților, un organism clerical format din 88 de membri, aleși de populație o dată la opt ani. Totuși, candidații pentru acest for sunt verificați în prealabil de Consiliul Gardienilor, mecanism care limitează strict cine poate intra în cursă.

Cine decide și cum se face alegerea

Atunci când poziția devine vacantă, Adunarea Experților se reunește pentru a delibera și a vota succesorul. Decizia se ia cu majoritate simplă. În paralel, până la numirea oficială a noului lider, atribuțiile sunt preluate de un consiliu provizoriu format din trei persoane, cu rol strict temporar.

Presa locală a relatat faptul că acest consiliu interimar îi include pe:

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului,

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, șeful puterii judiciare,

Ayatollah Alireza Arafi, reprezentant al Consiliului Gardienilor.

Chiar și în acest interval, Adunarea Experților rămâne singura autoritate constituțională care poate alege noul lider suprem.

Pariuri și favoriți: cine ar putea urma

Pe platforma Polymarket, traderii îl indică pe Mohseni-Ejei drept favorit „la limită”, cu aproximativ 18%. În top apar și Alireza Arafi, precum și clericul Hassan Khomeini. În mod notabil, opțiunea „funcția este abolită” este cotată aproape de lider, semnalând speculații privind o posibilă schimbare structurală a instituției.

Principalii candidați vehiculați

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei

Șef al Justiției din iulie 2021, cu o carieră îndelungată în aparatul judiciar și de securitate: fost procuror general (2009–2014), apoi prim-adjunct și purtător de cuvânt al Justiției (2014–2021), fost ministru al Informațiilor (2005–2009) și membru al Consiliului de Discernământ (organ consultativ influent).

Hassan Khomeini

Nepotul fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. Potrivit unei evaluări citate de Council on Foreign Relations, o eventuală promovare a sa ar putea fi văzută ca o punte între sistemul revoluționar și segmentele mai reformiste, cu potențial de reducere a izolării externe și de temperare a nemulțumirilor interne.

Alireza Arafi

Cleric de rang înalt, cu roluri centrale în arhitectura religioasă și politică: director al seminariilor, lider de rugăciune de vineri la Qom și membru atât în Consiliul Gardienilor, cât și în Adunarea Experților — instituția care alege liderul suprem. Influența sa vine și din implicarea în educația teologică și în filtrarea candidaților politici.

Ce urmează: fără termen-limită, cu negocieri intense

Articolul 111 din Constituție prevede activarea imediată a conducerii interimare, însă nu stabilește un termen fix pentru numirea succesorului, menționând doar că Adunarea Experților trebuie să acționeze „în cel mai scurt timp”.

Analiștii avertizează că procedura formală ar putea fi dublată de negocieri dure între elite și de incertitudine geopolitică. Profesorul Amin Saikal (University of Western Australia) a sugerat că, deși Mohseni-Ejei pare favorit, Adunarea ar putea alege „un compromis”, inclusiv o figură diferită sau chiar din afara forului.

Miza este direcția strategică a regimului: un succesor „dur” ar menține linia de securitate și confruntare, în timp ce o figură mai moderată ar putea încerca reforme limitate pentru a reduce presiunea internă și a îmbunătăți relațiile externe, inclusiv pe fondul sancțiunilor.