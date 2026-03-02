Prima pagină » Știri externe » Darryl Nirenberg preia oficial mandatul de ambasador al Statelor Unite în România. Prezentarea scrisorilor de acreditare va avea loc pe 3 martie la Cotroceni

Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, va fi primit oficial marți, 3 martie, de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, a anunțat Administrația Prezidențială.
Foto: U.S. Embassy Bucharest
Andrei Rachieru
02 mart. 2026, 16:40, Știri externe

Prezentarea acestor scrisori marchează începutul oficial al mandatului său în România și începutul activității în calitate de reprezentant al Departamentului de Stat al SUA la București.

Darryl Nirenberg a depus jurământul său ca ambasador al Statelor Unite la București la sfârșitul lunii februarie și urmează să își preia funcția deplină după ceremonia de acreditare de la Cotroceni. Mandatul său survine într-un moment în care România și Statele Unite își întăresc cooperarea pe dimensiuni politice, militare și economice, potrivit comunicatelor oficiale ale misiunii americane.

Numirea sa a fost confirmată de Senatul american în decembrie 2025.

Ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare este cea în care ambasadorii străini își formalizează statutul de reprezentanți ai statului lor în fața autorităților române, un gest protocolar esențial în diplomația internațională.

