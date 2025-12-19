Statele Unite anunță confirmarea noului ambasador în România. Cine este Darryl Nirenberg

Ambasada SUA la București au anunțat, vineri seara, confirmarea lui Darryl Nirenberg în funcția de ambasador al SUA în România.

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri”, se arată în mesajul postat de Ambasada SUA la București, într-o postare pe pagina de Facebook.

Președintele american Donald Trump anunțase, în luna mai, noul ambasador SUA în România, după ce Kathleen Kavalec s-a retras din funcție.

„Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Donald Trump spunea despre Darryl Nirenberg că acesta are o experiență de 40 de ani în politica externă și că este „un luptător neobosit pentru agenda America First”.

„Am plăcerea de a anunța că Darryl Nirenberg va fi următorul ambasador al Statelor Unite în România. Darryl are 40 de ani de experiență în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relații externe a Senatului”, a fost anunțul făcut de Trump în luna mai.