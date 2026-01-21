G4Media. Dan Neculăescu, posibil viitor ambasador al României în SUA

Diplomatul Dan Neculăescu, în prezent ambasador al României la NATO, se află pe lista președintelui Nicușor Dan pentru postul de ambasador în Statele Unite, au declarat surse politice pentru G4Media.

Acesta ar urma să îl înlocuiască pe Andrei Muraru, al cărui mandat la Washington a depășit patru ani și jumătate.

Această schimbare face parte dintr-un val mai mare de rechemări și numiri de ambasadori, potrivit informațiilor G4Media. Pe lista lui Nicușor Dan pentru postul din SUA se regăsesc și alte nume, pe lângă cel menționat.

Dan Neculăescu are patru ani la actualul post, fiind numit de fostul președinte Klaus Iohannis în funcția de ambasador al României la NATO în ianuarie 2022.

Anterior, el a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

Diplomat de carieră, Dan Neculăescu activează în MAE din 2002. Între 2017 și 2019 a fost secretar de stat pentru relații cu vecinătatea estică.

În perioada aprilie-iulie 2017 el a ocupat poziția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al Prim-ministrului Sorin Grindeanu.

Din iunie 2016 până în aprilie 2017, acesta a deținut funcția de secretar de stat pentru afaceri strategice și, ulterior, pentru afaceri regionale în cadrul MAE.

Între august 2015 și iunie 2016 a fost director general pentru afaceri strategice, iar între octombrie 2011-ianuarie 2013 și noiembrie 2013-august 2015 a ocupat funcția de director pentru politici de securitate.