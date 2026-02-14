Ambasadorul SUA la NATO: Un apel al Chinei către Rusia ar putea opri războiul din Ucraina

China oferă sprijin major Rusiei în războiul împotriva Ucrainei și ar putea pune capăt conflictului printr-un singur apel telefonic, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

„China l-ar putea suna pe Vladimir Putin și să pună capăt acestui război mâine și să-i întrerupă tehnologiile cu dublu scop pe care le vând. China ar putea înceta să mai cumpere petrol și gaze rusești.”, a spus Whitaker vineri, la un panel de la Conferința de Securitate de la München, scrie Bloomberg.

„Știți, acest război este complet facilitat de China”, a mai spus trimisul acesta în cadrul unei discuții despre politica externă a Statelor Unite.

De la începutul războiului, Rusia s-a bazat tot mai mult pe China pentru piese și componente pentru drone și alte materiale de război.

China rămâne cel mai mare cumpărător de țiței rusesc, în ciuda presiunii internaționale asupra comerțului Moscovei. În ianuarie, 1,65 milioane de barili de țiței pe zi au ajuns în porturile chineze, cea mai mare cifră înregistrată din martie 2024 și al doilea total lunar după invazia din 2022.

Chiar și așa, Beijingul a afirmat că urmărește un rol „constructiv” în rezolvarea crizei.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, s-a întâlnit recent la München cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha, și a oferit ajutor umanitar Ucrainei, potrivit surselor oficiale.

Conferința de la München, care se desfășoară între 13-15 februarie, reunește lideri politici din întreaga lume pentru discuții despre securitatea globală și relațiile externe.

Printre participanți se află secretarul de stat american Marco Rubio, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron.

Whitaker a fost prezent la panel alături de potențialii candidați democrați la președinția SUA din 2028, Alexandria Ocasio-Cortez și guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer.

Alte personalități democrate, inclusiv guvernatorul Californiei Gavin Newsom, au venit pentru a vorbit despre implicarea SUA în alianța transatlantică.

„Partidul Democrat este aici pentru aliații noștri. „Marea majoritate a poporului american nu vrea să vadă aceste relații deteriorate și este dedicat aliaților noștri.”, a declarat vineri Alexandria Ocasio-Cortez.

Whitmer a spus că tensiunile dintre SUA și aliații europeni, cauzate de probleme comerciale și de campania lui Donald Trump pentru Groenlanda, au afectat încrederea partenerilor.

„Va dura timp pentru a reconstrui, dar sunt încrezătoare că vom face asta”, a adăugat guvernatoarea statului Michigan.

Ambasadorul SUA a mai precizat că alianța NATO este „mai puternică ca niciodată” datorită presiunii președintelui american asupra aliaților de a crește cheltuielile militare.

„Statele Unite ale Americii continuă să apară și vom continua să apară. Ne așteptăm doar ca aliații noștri să fie la fel de puternici”, a afirmat el.