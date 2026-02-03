Eugen Tomac, discuții cu ministrul de Externe de la Chișinău despre românii ale căror cărți de identitate au fost anulate

Eugen Tomac a avut la Bruxelles o discuție cu Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Cei doi au discutat despre situația românilor din Republica Moldova, ale căror cărți de identitate au fost anulate.

„Un punct important al dialogului nostru a vizat situația cetățenilor români din Republica Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate, ca urmare a noilor reglementări privind domiciliul în România. Cunosc bine această problemă și o urmăresc îndeaproape de câteva luni. Vreau să îi asigur pe toți cei care și-au redobândit cetățenia cu bună-credință că lucrăm, împreună cu colegii din Guvern, pentru a găsi cea mai bună soluție care să deblocheze această situație cât mai rapid”, a anunțat Tomac.

Cei doi au mai vorbit despre modul în care poate fi sprijinită accelerarea parcursului european al Republicii Moldova.

„M-am bucurat să aflu că negocierile decurg foarte bine, iar autoritățile de la Chișinău avansează pe toate planurile, un rezultat remarcabil în contextul actual”, spune Eugen Tomac.

Confrom acestuia, în cadrul întâlnirii, a fost subliniată importanța extinderii proiectelor comune de infrastructură: „Investițiile în transport, energie și conectivitate transfrontalieră sunt esențiale nu doar pentru dezvoltarea economică, ci și pentru apropierea firească a celor două maluri ale Prutului, facilitând integrarea Republicii Moldova în spațiul european”.