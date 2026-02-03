Raluca Turcan susține continuarea mandatului lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului

Deputata PNL Raluca Turcan a declarat marți că premierul Ilie Bolojan a cerut un vot de încredere „clar și onest” în interiorul partidului.

Conform declarațiilor sale făcute pe pagina de Facebook, scopul acestui demers este continuarea activității guvernamentale fără conflicte interne.

Ea a spus că mandatul premierului trebuie să meargă mai departe și că este nevoie de unitate în partid și în coaliție, pentru că România are nevoie de „conducere, coerență și curaj”.

„După zile întregi în care, din păcate, în spațiul public au apărut și voci din PNL care au contestat deciziile luate de premierul Ilie Bolojan, acesta a cerut, într-o ședință de aproape 5 ore, un vot de încredere clar și onest: să poată continua ceea ce a început la guvernare, fără contestări interne, într-un moment în care există o opoziție agresivă inclusiv în cadrul coaliției. Este o solicitare justă”, a scris aceasta.

Raluca Turcan a mai afirmat că perioada cu cele mai grele decizii s-a încheiat.

„După mulți ani în care, în unele domenii, greșelile s-au acumulat și s-au adâncit, avem în sfârșit la conducerea Guvernului un om care își asumă corectarea lor, indiferent cât de grele sau de nepopulare sunt măsurile. Reformele serioase nu se fac cu aplauze, ci cu responsabilitate. Mai mult, este important de spus clar: măsurile dificile au trecut”, a precizat deputata.

Potrivit acesteia, Executivul va finaliza în următoarele zile un pachet de relansare economică.

Acesta va include „reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a șapte programe dedicate, de la resurse minerale și materii prime critice, la cercetare-dezvoltare, noi tehnologii și industria de apărare, dar și o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri”.

„Este un semnal clar că România intră într-o etapă de reconstrucție economică”, a scris Turcan.

În plan politic, deputata spune că premierul a cerut „un lucru firesc”. Ea a afirmat că este necesară o reorganizare la nivelul filialei PNL București „într-o formulă funcțională, care să lucreze coerent alături de primarul proaspăt ales Ciprian Ciucu”.

„Sincer, nici nu ar fi trebuit să se ajungă aici. Astăzi, în PNL există doi lideri pe care oamenii îi creditează fără reținere: Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu. Oameni care au livrat performanță în administrație și care, politic, au adus voturi în momente electorale critice”, a mai spus aceasta.