Bolojan, interviu pentru G4Media: percepția de instabilitate politică „ne costă” prin dobânzi mai mari

Într-un interviu acordat G4Media, Bolojan a spus, întrebat dacă declarațiile care proiectează instabilitate politică riscă să coste România în fața creditorilor internaționali: „Nu riscă să ne coste, ne costă”.

El a explicat că, în discuțiile cu agențiile de rating, creditorii și investitorii, tema stabilității guvernamentale revine constant.

„Toate discuțiile pe care le-am avut în toată această perioadă, de exemplu, cu agențiile de rating, cu creditorii noștri și aseară am avut un grup de investitori care au făcut investiții importante în România, se rezumă la aprecierea pentru măsurile care au fost luate, se rezumă la constatarea faptului că anul trecut, de exemplu, am atins ținta de deficit, că direcția este bună, dar toți ne întreabă două lucruri. Ce se va întâmpla cu stabilitatea guvernamentală, văzând declarațiile care se fac și ce se va întâmpla din 2027 încolo”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: România plătește niște dobânzi mult mai mari decât cele de piață

Potrivit premierului, costurile se văd deja în nivelul dobânzilor: „Faptul că dobânzile nu ne-au scăzut la un nivel și mai mare arată că deja avem niște costuri datorită acestei percepții de instabilitate. România, ca țară, la gradul de îndatorare pe care îl are, plătește niște dobânzi mult mai mari decât cele de piață”.

Întrebat dacă poate evalua pierderile, Bolojan a indicat un posibil impact în procente de dobândă: „Poate să fie 0,5, poate să fie aproape către un procent, ceea ce este foarte important la sumele mari pe care le împrumută România”.

„Procente de dobândă care se traduc în costuri mai mari per total cu dobânda pe care o luăm. Poate să fie la nivelul miliardelor de lei eșalonat de-a lungul anilor”, a adăugat premierul.

„Un comportament prea electoral”

Ilie Bolojan a spus că agenda internă și preocuparea pentru sondaje împing uneori partidele spre comportamente „prea electorale”.

„Le știu toți oamenii care se ocupă de politică la nivel național, dar vedeți de multe ori atunci când agenda politică internă devine dominantă, când statul cu ochii la sondaje periodic este cel care îți generează comportamentele. Deci un comportament prea electoral în astfel de situații te duce în astfel de abordări care, v-am spus, nu ajută nici România și nu cred că ajută nici partidele când oamenii percep că noi, în loc să ne ocupăm de problemele majore pe care le avem, în loc să avem o minimă solidaritate dacă toți stăm la o masă, în condițiile în care zgomotul care este în afara coaliției, în zona de media, și atacurile sunt prea mari, în mod cert cetățenii nu pot aprecia acest lucru”

Întrebat despre posibilitatea solicitării unui vot de încredere în propriul partid, Bolojan a răspuns: „În condițiile în care voi considera că sunt semnale din interior care pun la îndoială sprijinul, vă asigur că de fiecare dată am recurs la această situație și voi recurge la ea”.