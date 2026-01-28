România și-a propus să finalizeze în acest an aderarea la OCDE, spune premierul Ilie Bolojan

Premierul a precizat că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a reprezentat un alt punct al discuțiilor susținute alături de Cancelarul German, Friedrich Merz.

„România își dorește să aibă standarde mai bune, politici publice mai eficiente și mai multă credibilitate internațională, de aceea ne-am propus să finalizăm acest proces de aderare anul acesta”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

România se află în procesul de aderare la OCDE, început încă din 2022. Momentan, există deja 18 avize pozitive acordate, din partea a 18 comitete de evaluare. Este nevoie de avize pozitive din partea a tuturor celor 25 de comitete pentru ca țara noastră să adere la OCDE. Evaluarea finală în vederea aderării se va desfășura în luna martie a acestui an.