Oana Țoiu: „Aderarea României la OCDE, obiectiv clar pentru 2026”. Ce avantaje ar avea aderarea pentru România

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat vineri, într-o intervenție la Antena 3, că România are ca obiectiv aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 2026.

Ministra a spus că acest demers reprezintă un exemplu de colaborare între ministere și instituții, indiferent de culoarea politică a guvernanților.

„Vestea bună, finală, sperăm să vină în 2026. Avem acest obiectiv foarte clar al Guvernului României și lucrăm alături și de administrația prezidențială în această direcție. De altfel, poate că aderarea la OCDE este cel mai clar exemplu care vorbește de capacitatea noastră de a colabora între ministere, unde sunt și oameni de bună credință, indiferent de apartenența politică a unui ministru sau altui ministru”, a declarat Țoiu.

Oana Țoiu a explicat, de altfel, că România a trecut deja pozitiv 17 din cele 25 de evaluări necesare pentru aderare și a spus că țara are sprijinul secretarului general al OCDE, Mathias Cormann.

„Suntem cei care coordonăm acest proces pentru tot guvernul. Și avem un răspuns pozitiv atât din partea dumnealui, cât și de la țările cu care discutăm pentru acest proces, pentru că este nevoie de acordul tuturor țărilor membre. În fiecare dintre întâlnirile mele în format bilateral, acest obiectiv al României este prioritate”, a spus Țoiu.

Pe lângă beneficiile diplomatice și politice, aderarea României la OCDE aduce avantaje economice concrete, a mai declarat Țoiu în cadrul intervenției.

„Estimările spun că va scădea costul finanțării, iar acest element este extrem de important, mai ales pentru mediul de afaceri. Plătim dobânzi foarte mari și orice element politic care crește riscul de țară se reflectă direct în costurile imediate ale mediului de afaceri și ale cetățenilor”, a explicat Țoiu.

Ministra a mai spus că aderarea oferă României posibilitatea de a compara performanța instituțională cu cea a altor state membre și de a lua decizii pe baza unor analize existente.

„Este foarte important, odată ce intrăm în OCDE, să putem compara analize și cifre coerente despre performanța instituțională cum ne comparăm cu celelalte țări, astfel încât toți actorii cheie să contribuie la decizia corectă. Experiența în unele instituții este că adesea cifre incomplete sau vagi ajung pe masa decidenților. Acest lucru nu va mai fi posibil la fel de ușor când România își va compara detaliat realitatea, performanța și tendința reformelor cu celelalte țări OCDE”, a declarat Oana Țoiu.