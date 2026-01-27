Volodimir Zelenski fixează anul 2027 ca obiectiv pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că autoritățile de la Kiev urmăresc aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2027, transmite Kyiv Post.

Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică cu premierul Austriei, Christian Stocker, în cadrul căreia liderul ucrainean a cerut sprijin din partea statelor membre ale Uniunii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat că este foarte important acest obiectiv pentru Ucraina și pentru Europa.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanțiile cheie de securitate nu numai pentru noi, ci și pentru întreaga Europă. La urma urmei, puterea colectivă a Europei este posibilă, în special, datorită contribuțiilor Ucrainei în materie de securitate, tehnologie și economie”, a spus Zelenski.

„De aceea vorbim despre o dată concretă, 2027, și contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziția noastră”, a mai declarat Volodimir Zelenski.

Ideea unei aderări rapide a Ucrainei a fost făcută publică în decembrie 2025, în timpul negocierilor de pace coordonate de Statele Unite.

Tema a fost reluată recent și de președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, care a spus că integrarea Ucrainei în UE ar reprezenta o condiție importantă pentru un acord de încetare a focului.

„O parte a planului prevede ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2027. Practic, asta înseamnă mâine. Vă spun ce am auzit undeva și nu v-aș spune că nu este adevărat”, a declarat liderul sârb.

Moscova a respins constant aderarea Ucrainei la NATO, însă a transmis că nu se opune intrării Kievului în Uniunea Europeană.

Totuși, procesul de aderare la Uniunea Europeană durează, de regulă, mai mulți ani și necesită acordul tuturor celor 27 de state membre.

Ucraina nu a încheiat încă niciun capitol de negociere, iar unele țări, precum Ungaria, au blocat în repetate rânduri avansarea procedurii.