Consilierul onorific al lui Nicușor Dan: România va rămâne un aliat cheie pentru SUA

„România este și va rămâne un aliat cheie pentru Statele Unite ale Americii. Relația noastră este unică și se va consolida tot mai mult, indiferent de provocări”, a scris Tomac, miercuri seară, pe Facebook.

Acesta a precizat că securitatea României trebuie să rămână prioritară.

„Securitatea țării este și trebuie să rămână în fiecare zi prioritatea noastră, iar ea este garantată astăzi de parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și apartenența la NATO”, a scris Tomac.

Consilierul prezidențial onorific al lui Nicușor Dan a precizat că, indiferent de valul de propagandă, statul are obligația de a acționa cu demnitate în interesul României.

„Astăzi, o țară întreagă a putut vedea cum interesele unor falși patrioți au fost aliniate la milimetru cu cele ale Kremlinului (…) Indiferent de valul de propagandă, avem obligația să acționăm cu demnitate în interesul României, iar trădătorii merită disprețuiți pentru deserviciile uriașe pe care le aduc țării”, a scris Tomac.

Reamintim că Parlamentul a adoptat, miercuri seară, horărârea care permite disclocarea temporară trupelor și echipamentelor americane pe teritoriul României. Este vorba despre echipamente defensive, care nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.