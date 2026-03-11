George Simion, despre dislocarea în România a unor echipamente militare și trupe americane: „Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt doar defensive” / Mesajul transmis ambasadorului SUA la București

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit miercuri în ședință comună pentru a discuta și vota cererea venită din partea Statelor Unite privind dislocarea temporară pe teritoriul României a unor echipamente militare și forțe americane.

În intervenția din plen, liderul AUR, George Simion, a criticat procedura și a anunțat că parlamentarii formațiunii nu își vor da acordul pentru această decizie.

„O decizie luată pe genunchi care afectează destinul unei națiuni. Jurământul nostru de credință a fost și este față de poporul român și nu față de vreo altă entitate. Alegem să rămânem loiali acestui jurământ și anunțăm că nu putem vota și nu ne dăm acordul pentru scrisorile și garanțiile lui Nicușor Dan, venite de la domnul Grindeanu și din alte părți insalubre ale politicii românești”, a spus Simion.

„Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt doar defensive”

Acesta a afirmat că parlamentarii nu au suficiente informații despre implicațiile deciziei.

„Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt doar defensive. Nu avem garanția că cineva va apăra aceste baze militare. Nu știm câți soldați rămân și nu știm multe, multe alte lucruri. Doar 64 de parlamentari au consultat acel document clasificat”, a declarat liderul AUR.

Simion a susținut că România trebuie să rămână o țară sigură și a cerut o analiză de risc privind eventuale amenințări la adresa securității țării.

„Avem răspunderea față de poporul român ca niciun cetățean să nu fie supus riscurilor. România trebuie să rămână o țară sigură. Da, noi prețuim parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, avem însă datoria și responsabilitatea de a feri românii de război”, a spus el.

Mesajul transmis ambasadorului SUA la București

În discursul său, liderul AUR a transmis și un mesaj ambasadorului Statelor Unite la București, recitând un fragment din Scrisoarea III a poetului Mihai Eminescu.

„Vrem să transmitem un mesaj excelenței sale, Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România, citându-l pe poetul nostru național Mihai Eminescu: «cât suntem încă pe pace, vă spunem bine ați venit». Poporul român este un popor iubitor de Dumnezeu și de pace”, a afirmat Simion.

El a mai spus că românii „vor să știe ce votează Parlamentul”.

„Alegerile ne-au fost anulate și decizia de astăzi este luată de o putere ilegitimă, rezultată în urma furtului votului românilor în decembrie 2024”, a declarat liderul AUR.