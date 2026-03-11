Comisia Europeană anunță o nouă generație de centre EUROPE DIRECT în România

22 de centre EUROPE DIRECT din România se vor reuni, joi, la Bruxelles, cu alte 378 de centre din întreaga Uniune Europeană, pentru a face schimb de bune practici despre cum pot fi încurajate spațiile democratice în UE și pentru a-și coordona strategiile locale pentru anii următori.

Evenimentul va fi deschis printr-un mesaj video al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Rețeaua va pune un accent mai puternic pe democrație. Centrele EUROPE DIRECT vor funcționa ca spații locale de dialog despre Europa unde oamenii se pot întâlni, dezbate și discuta teme europene. Prin formate participative și dialog direct, centrele vor implica cetățenii în discuții și vor consolida participarea la viața democratică. Această activitate sprijină Scutul European pentru Democrație, inițiativa Comisiei de consolidare a rezilienței democratice în întreaga Europă, în colaborare cu parteneri din întreaga societate”, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Europeană.

Rețeaua va funcționa în România în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2030, în urma apelului de propuneri lansat de Comisia Europeană pentru continuarea rețelei.

Centrele EUROPE DIRECT organizează anual, în România, sute de activități de informare și dialog, precum dezbateri publice, ateliere participative sau evenimente educaționale.

Rețeaua EUROPE DIRECT a fost creată de Comisia Europeană în urmă cu mai bine de două decenii, în 2005, și reprezintă un instrument esențial de comunicare al instituțiilor europene la nivel local și regional.