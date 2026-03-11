Platformă pentru promovarea femeilor în agricultură, lansată de Comisia Europeană

Anunțată în „Viziunea pentru agricultură și sectorul alimentar” a Comisiei Europene, platforma contribuie la sporirea gradului de participare a femeilor în domeniul agricol, la încurajarea mentoratului și la schimbul de bune practici.

Lansarea coincide cu declararea de către ONU a anului 2026 drept Anul internațional al femeilor fermier.

În pofida contribuției lor esențiale, femeile rămân subreprezentate în agricultura din UE, gestionând doar 32 % din ferme. Obstacole persistente, precum accesul inegal la terenuri, la finanțare și la formare, continuă să le limiteze potențialul.

Principala activitate a platformei va fi mentoratul. Mentoratul înseamnă împărtășirea de cunoștințe practice, crearea unei rețele de mentorat pentru a combate stereotipurile, oferirea de inspirație pentru tinere și normalizarea rolului de lider al femeilor în agricultură. Prin prezentarea unor modele de urmat și promovarea mentoratului, platforma urmărește să stimuleze încrederea, să amelioreze accesul la oportunități și să asigure recunoașterea deplină a contribuțiilor femeilor.

În temeiul politicii agricole a UE, statele membre pot introduce acum măsuri specifice, inclusiv stimulente financiare, pentru a sprijini femeile fermier. În plus, Comisia îmbunătățește colectarea de date pentru a lua în considerare și dimensiunea de gen, în vederea unei mai bune elaborări a politicilor.

Doar în 2024, un număr de 55.300 de tinere au primit sprijin pentru a-și înființa întreprinderile agricole și pentru a beneficia de sprijin suplimentar pentru venit. Un sector agricol mai echitabil și mai incluziv este esențial pentru viitorul Europei.

Comisia se angajează să modeleze viitorul agricol al Europei, asigurând incluzivitatea, orientarea către viitor și fundamentarea pe egalitatea de șanse.