Statele Unite plănuiesc să trimită în România până la 500 de militari, care să sprijine războiul în Iran

Bloomberg relatează astăzi că SUA intenționează să trimită în România militari pentru a sprijini războiul din Iran.
Sorina Matei
11 mart. 2026, 13:15, Știri externe

Statele Unite plănuiesc să trimită în România până la 500 de militari, care vor sprijini operațiunea americană din Iran, raportează Bloomberg, citând o sursă.

România urmează să aprobe o solicitare a SUA de a desfășura temporar avioane de vânătoare la  baza aeriană Mihail Kogălniceanu de la Marea Neagră pentru a ajuta operațiunile militare din Orientul Mijlociu, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Washingtonul intenționează să trimită o serie de aeronave la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, unde vor avea loc operațiuni logistice mai ample și realimentare, au spus aceștia, cerând să nu fie identificați, vorbind despre chestiuni militare sensibile.

SUA intenționează, de asemenea, să desfășoare până la 500 de soldați în România, au declarat sursele pentru Bloomberg.

Astăzi, președintele Nicușor Dan a convocat o ședință CSAT în care a discutat timp de 3 ore despre situația din Orientul Mijlociu, creșterea prețurilor petrolului și „dislocarea temporară în România a unor capabilități militare”.

