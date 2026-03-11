Prima pagină » Știri externe » Închiderea internetului este în vigoare în Rusia „atâta timp cât este necesar pentru securitatea cetățenilor”

Închiderea internetului este în vigoare în Rusia „atâta timp cât este necesar pentru securitatea cetățenilor”

În ultimele zile, la Moscova și în alte părți ale Rusiei au fost observate întreruperi și perturbări semnificative, care au afectat în principal utilizarea internetului mobil.
Închiderea internetului este în vigoare în Rusia „atâta timp cât este necesar pentru securitatea cetățenilor”
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
11 mart. 2026, 14:08, Știri externe

Penele și perturbările semnificative ale internetului care s-au înregistrat în  Rusia în ultimele zile vor continua „atâta timp cât este necesar” pentru a asigura „siguranța cetățenilor” în fața amenințărilor ucrainene, a declarat miercuri  Kremlinul, potrivit Le Figaro.

„Regimul de la Kiev folosește metode din ce în ce mai sofisticate pentru atacurile sale, iar contramăsurile tehnologice sunt necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic.

El a confirmat că autoritățile ruse au luat „măsuri sistemice” în ceea ce privește conexiunile la internet și a dat asigurări că aceste măsuri sunt luate „în strictă conformitate” cu legea.

Întreruperile au afectat în principal internetul mobil

În ultimele zile, la  Moscova și în alte părți ale Rusiei au fost observate întreruperi și perturbări semnificative, care au afectat în principal internetul mobil. Un jurnalist AFP a confirmat că miercuri, la câteva sute de kilometri de Moscova, conectivitatea la internet era foarte slabă.

În ultimele săptămâni, autoritățile ruse au început deja să blocheze accesul la două aplicații de mesagerie foarte populare, WhatsApp și Telegram, susținând că acestea încalcă legea. Criticii Kremlinului spun că aceste măsuri vizează consolidarea controlului guvernamental asupra internetului. Moscova promovează simultan o aplicație națională de mesagerie, MAX.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Frisoane la Moscova. Investițiile Rusiei în Iran sunt în pericol, indiferent cine câștigă războiul. „Sentimentul anti-rus a reapărut recent”
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Libertatea
Fiica lui Răzvan Simion, despre anxietate și atacuri de panică. Prin ce momente DIFICILE trece Ianca: „Exerciții și terapie”
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor