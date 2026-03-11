Închiderea internetului este în vigoare în Rusia „atâta timp cât este necesar pentru securitatea cetățenilor”

Penele și perturbările semnificative ale internetului care s-au înregistrat în Rusia în ultimele zile vor continua „atâta timp cât este necesar” pentru a asigura „siguranța cetățenilor” în fața amenințărilor ucrainene, a declarat miercuri Kremlinul, potrivit Le Figaro.

„Regimul de la Kiev folosește metode din ce în ce mai sofisticate pentru atacurile sale, iar contramăsurile tehnologice sunt necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic.

El a confirmat că autoritățile ruse au luat „măsuri sistemice” în ceea ce privește conexiunile la internet și a dat asigurări că aceste măsuri sunt luate „în strictă conformitate” cu legea.

Întreruperile au afectat în principal internetul mobil

În ultimele zile, la Moscova și în alte părți ale Rusiei au fost observate întreruperi și perturbări semnificative, care au afectat în principal internetul mobil. Un jurnalist AFP a confirmat că miercuri, la câteva sute de kilometri de Moscova, conectivitatea la internet era foarte slabă.

În ultimele săptămâni, autoritățile ruse au început deja să blocheze accesul la două aplicații de mesagerie foarte populare, WhatsApp și Telegram, susținând că acestea încalcă legea. Criticii Kremlinului spun că aceste măsuri vizează consolidarea controlului guvernamental asupra internetului. Moscova promovează simultan o aplicație națională de mesagerie, MAX.