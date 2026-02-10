Prima pagină » Tehnologie » Rusia impune restricții progresive aplicației Telegram. Autoritățile invocă securitatea națională

Rusia impune restricții progresive aplicației Telegram. Autoritățile invocă securitatea națională

Rusia a anunțat marți că va introduce restricții progresive Telegram, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din țară, motivând decizia prin presupuse încălcări ale legislației ruse.
Sursă foto: Pexels
Andrei Rachieru
10 feb. 2026, 16:55, Știrile zilei

Anunțul a fost făcut de Agenția rusă de supraveghere a telecomunicațiilor, Roskomnadzor, care acuză compania că nu ia măsuri suficiente pentru a preveni utilizarea platformei în scopuri infracționale și teroriste, scrie RFI.

Potrivit unui comunicat oficial, autoritățile ruse susțin că legea națională nu este respectată de Telegram, în special în ceea ce privește combaterea fraudelor online și a activităților extremiste.

Roskomnadzor a precizat că restricțiile progresive Telegram vor fi aplicate treptat, cu scopul declarat de a proteja cetățenii și de a asigura respectarea cadrului legal intern.

Rusia impune restricții progresive Telegram într-un context de represiune digitală

Fondată de Pavel Durov, cetățean ruso-francez, Telegram este, alături de WhatsApp, unul dintre cele mai utilizate servicii de mesagerie din Rusia. Totuși, funcționarea WhatsApp este aproape complet blocată din ianuarie, din motive similare. Din vara anului trecut, autoritățile ruse au restricționat deja apelurile audio și video prin Telegram și WhatsApp, în cadrul unei campanii mai ample împotriva platformelor digitale deținute de companii străine.

Autoritățile de la Moscova susțin, de asemenea, că serviciile de securitate ucrainene ar folosi aceste aplicații pentru a recruta cetățeni ruși în vederea comiterii unor acte de sabotaj, în schimbul unor recompense financiare.

Escrocheriile prin mesagerie reprezintă o problemă majoră în Rusia, fiind invocate frecvent pentru a justifica restricțiile progresive Telegram.

Rusia impune restricții progresive Telegram și limitează libertatea de exprimare online

Decizia vine într-un context mai larg de înăsprire a controlului asupra internetului. La sfârșitul lunii iulie, președintele Vladimir Putin a promulgat o lege care sancționează căutările online de conținut considerat „extremist” și interzice promovarea VPN-urilor, instrumente esențiale pentru ocolirea cenzurii.

Din 2024, YouTube este accesibil în Rusia doar prin VPN, iar din 2022 Facebook și Instagram sunt complet blocate, fiind declarate „extremiste”.

Măsurile confirmă tendința autorităților ruse de a reduce drastic spațiul de exprimare liberă online, Telegram rămânând până recent una dintre ultimele platforme relativ accesibile vocilor critice.

