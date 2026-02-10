„Dacă nu facem nimic, Europa va fi ștersă de pe pământ în cinci ani”. Macron cere țărilor UE să reia dialogul cu Rusia și lansează un avertisment

„Este important să structurăm reluarea discuției europene cu rușii fără a fi naivi, fără a pune presiune pe ucraineni, dar și fără a depinde de terți în această discuție”, a declarat Macron pentru cotidianul elvețian.

„Dacă nu facem nimic, Europa va fi ștersă de pe pământ în cinci ani. Pledez pentru o Europă suverană și independentă”

În același interviu, Macron explică modul în care Europa trebuie să se poziționeze între Rusia, China și SUA.

„Trebuie să ne întrebăm: Vrem să fim spectatori – sau participanți? Dacă vrem să fim spectatori, atunci asta duce la o supunere fericită. Nu deranjăm pe nimeni, încercăm să fim drăguți cu americanii, iar cu chinezii, continuăm ca înainte. Vă spun: Dacă nu facem nimic, Europa va fi ștersă de pe pământ în cinci ani. Uitați-vă cât de repede a fost dată peste cap chimia. În anumite segmente, am pierdut totul. Uitați-vă cum au fost date peste cap industriile auto și de mașini-unelte în optsprezece luni. Acest lucru s-a accelerat. (…)

De nouă ani pledez pentru o Europă mai suverană și independentă. Cred că schimbarea conceptuală în această direcție a avut loc și că am implementat multe măsuri care ar fi fost de neconceput acum doar câțiva ani. Aș spune că am câștigat această bătălie ideologică și am creat instrumentele pentru a ne atinge obiectivul. De la Summitul de la Versailles (din martie 2022, nota ed.), am luat măsuri politice pentru o mai mare autonomie strategică și am creat o Europă a apărării. Înainte de asta, era interzis chiar și să vorbim despre asta. În martie a acestui an, un Consiliu a consolidat acest concept de pilon european al NATO, o Europă a apărării, cu finanțare comună și proiecte comune. Dar astăzi, Europa noastră se confruntă cu o provocare imensă, și anume, așa cum am mai spus, se confruntă cu o lume în dezordine”.

Schimbările climatice se accelerează. Statele Unite, despre care credeam că ne vor garanta securitatea pentru totdeauna, sunt acum un semn de întrebare. Rusia, care trebuia să furnizeze energie ieftină pentru totdeauna, nu mai o face. Iar China, care era o piață de export pentru mulți, a devenit un competitor din ce în ce mai dificil. Această revoluție, așa cum o numesc eu, s-a accelerat dramatic după sfârșitul pandemiei – și cu atât mai mult în ultimul an. De aceea, întâlnirile pe care urmează să le avem sunt atât de cruciale”

„Vrem să delegăm aceste discuții altora? Nu ar trebui să ne fie teamă să fim noi înșine”

Despre perspectiva unei relații cu Rusia, Macron a declarat:

„De câteva luni, am intrat într-o nouă fază a acestui război. Ce a declanșat această fază? Două lucruri: În primul rând, am ajuns la un punct în care acest război de uzură a ajuns în etapa sa finală; adică, pierderile și epuizarea de ambele părți fac legitimă întrebarea cum să punem capăt acestui război. Și în al doilea rând, americanii și-au exprimat voința de a-i pune capăt.

Considerația mea este destul de simplă: Vrem să delegăm aceste discuții altora? Situația noastră geografică nu se va schimba, indiferent dacă ne place Rusia sau nu; Rusia va fi tot aici mâine. La urma urmei, este la ușa noastră. Prin urmare, este important să structurăm reluarea unei discuții europene cu rușii fără a fi naivi, fără a pune presiune pe ucraineni, dar și pentru a nu depinde de terți în această discuție. De aceea, le-am sugerat mai multor colegi europeni să reluăm dialogul. Pentru unii, era puțin prea devreme să-și trimită consilierii diplomatici, așa cum am făcut-o.

Am restabilit canalele de discuție la nivel tehnic. Și sper că acest lucru va fi apoi împărtășit cu partenerii mei europeni și că vom avea o abordare europeană bine organizată. Nu trebuie să existe prea mulți interlocutori; trebuie să existe un mandat, o reprezentare simplă – vom vedea cum ne vom organiza, dar trebuie să fie posibil să reluăm dialogul cu Rusia. De ce? Pentru că în ziua în care vom avea pace, acea pace se va aplica și Europei. Din nou: Ați prefera ca ambasadorii și trimișii americani să negocieze data aderării Ucrainei la Uniunea Europeană în numele dumneavoastră, în numele Europei? Nu, îmi pare rău. Este o chestiune de respect de sine. Respectul de sine este bun; avem nevoie de el. Nu ar trebui să ne fie teamă să fim noi înșine. Este în interesul Europei”.

Emmanuel Macron a confirmat în interviu vizita consilierului său diplomatic în Rusia. Unele țări ale UE, a spus el, au considerat această mișcare prematură. Reuters, citând surse, a relatat că consilierul diplomatic al lui Emmanuel Macron a vizitat Rusia pe 3 februarie pentru a se întâlni cu oficiali ruși. Partea rusă nu a confirmat și nici nu a infirmat această informație.

În decembrie 2025, președintele francez a vorbit deja despre „beneficiile” dialogului direct dintre europeni și Vladimir Putin.

La începutul lunii februarie, Emmanuel Macron a anunțat că Parisul lucrează la restabilirea contactelor cu Moscova, pregătirile fiind în curs de desfășurare „la nivel tehnic”. Letonia și Estonia au susținut, de asemenea, negocierile directe cu Rusia.