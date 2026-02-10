Prima pagină » Știri externe » Comisarul european pentru Apărare: Europa are nevoie de o uniune europeană a apărării

Europa are nevoie de o uniune europeană a apărării, a declarat marți comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius.
10 feb. 2026, Știri externe

Responsabilitatea europeană pentru apărare cere un cadru instituțional pentru cooperarea noastră. O uniune europeană a apărării”, a spus Kubilius într-un discurs susținut în Parlamentul European, potrivit Reuters.

El a spus că UE ar trebui să prioritizeze înlocuirea capabilităților strategice de sprijin ale SUA, precum informațiile spațiale și realimentarea în zbor, cu capacități europene.

Tot marți, comisarul a anunțat că intenționează să înceapă „în curând” o serie de vizite și consultări cu guvernele și industria europeană de apărare, pentru a accelera producția și livrările de rachete către Ucraina și pentru refacerea stocurilor statelor europene.

La începutul anului, Andrius Kubilius a menționat crearea unei „forțe militare europene permanente de 100.000 de oameni” ca o opțiune posibilă pentru a proteja mai bine continentul.

